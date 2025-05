Pakistan vs Bangladesh, 1st T20I 2025: 20 गेंद, 30 रन और 5 विकेट?, हसन अली धमाल, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 37 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights Pakistan vs Bangladesh, 1st T20I 2025: शादाब खान ने 48 जबकि हसन नवाज ने 44 रन का योगदान दिया। Pakistan vs Bangladesh, 1st T20I 2025: शादाब खान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Pakistan vs Bangladesh, 1st T20I 2025: शादाब खान ने 2 विकेट भी झटके।

लाहौरः तेज गेंदबाज हसन अली ने 30 रन (3.2 ओवर यानी 20 गेंद) देकर पांच विकेट चटकाए जिससे पाकिस्तान ने पहले टी20 में बांग्लादेश को 37 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इससे पहले करियर की सर्वश्रेष्ठ 56 रन की पारी खेली जिससे मेजबान टीम ने सात विकेट पर 201 रन का स्कोर खड़ा किया। शादाब खान ने 48 जबकि हसन नवाज ने 44 रन का योगदान दिया। सलमान ने मोहम्मद हारिस (31) के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 जबकि हसन नवाज के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी भी की।

All-round Pakistan trump Bangladesh to take 1-0 lead in the three-match T20I series 👏#PAKvBAN 📝: https://t.co/vUzQvsLWMypic.twitter.com/Lms06UOGQ7 — ICC (@ICC) May 28, 2025

Salman Agha's half century combined with brilliant knocks by Hasan Nawaz and Shadab Khan help Pakistan to post a mammoth total 🙌#PAKvBAN 📝: https://t.co/vUzQvsLWMypic.twitter.com/UZvrhgG2Qh— ICC (@ICC) May 28, 2025

अंतिम ओवरों में शादाब और फहीम अशरफ (नाबाद 11) ने सातवें विकेट के लिए सिर्फ 22 गेंद में 50 रन जोड़कर टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश की ओर से शरीफुल इस्लाम ने 32 रन देकर दो विकेट चटकाए।

All set for a thrilling T20I series as Pakistan host Bangladesh in Lahore 🙌



What Litton Das had to say ahead of the first match 👉 https://t.co/roEzeE9nEspic.twitter.com/mSjIPt8DC8 — ICC (@ICC) May 28, 2025

इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम हसन अली और शादाब खान (26 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने कप्तान लिटन दास की 48 रन की पारी के बावजूद 19.2 ओवर में 164 रन पर सिमट गई। जाकिर अली (36) और सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन (31) भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। पाकिस्तान की सीमित ओवरों की टीम के नए कोच माइक हेसन के मार्गदर्शन में यह पहली श्रृंखला है।