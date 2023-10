जानिए, पाकिस्तानी प्लेयर ने अपनी बेटी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा

Highlights इस पाकिस्तानी प्लेयर ने अपनी बेटी को नाम दिया भारतीय क्रिकेटर के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और पाक के बीच पहला मैच हो रहा है दोनों के बीच विश्वकप में आज पहला मैच है

नई दिल्ली: पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर अब्दुल कादिर ने भारतीयक्रिकेटर और ऑलराउंडर किरण मोरे के नाम पर अपनी बेटी का नाम रखा है। यह बात काफी पुरानी है, जब दोनों प्लेयर इंग्लैंड में एक लीग खेलने गए हुए थे, यहीं दोनों की मुलाकात हुई।

क्योंकि उस वक्त किरण जूनियर थे और अब्दुल कादिर सीनियर, लेकिन उम्र का ये फासला जल्द ही खत्म हो गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ही इस लीग में एक रूम में पार्टनर थे और इसी के नाते अब्दुल ने उनका ख्याल रखा। फिर दोस्ती इस तरह अपने चरम पर पहुंच गई, जहां एक समय ऐसा भी आया जब अब्दुल ने बेटी का नाम किरण रख दिया।

मोरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि आज भी समय-समय पर अब्दुल की बेटी फोन कर उनका हालचाल लेती है। जबकि, अब्दुल कादिर खुद भी किरण को फोन किया करते हैं और साथ ही उनकी मां की भी हालचाल लेते हैं।

