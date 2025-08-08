पाक क्रिकेटर हैदर अली पर लगा बलात्कार का आरोप, ब्रिटेन में गिरफ्तार; PCB ने किया निलंबित

Haider Ali Arrested: पाकिस्तान के एक क्रिकेटर पर बलात्कार का संगीन आरोप लगा है जिसके बाद उसे ब्रिटेन से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट के एक युवा खिलाड़ी हैदर अली, जो देश की 'ए' टीम - पाकिस्तान शाहीन के साथ यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर थे, को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह गिरफ्तारी एक लड़की द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने की शिकायत पर हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, हैदर अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर को कैंटरबरी में गिरफ्तार किया, जहाँ 3 अगस्त को पाकिस्तान शाहीन टीम MCSAC के खिलाफ खेल रही थी। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "यह स्पष्ट रूप से एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के साथ बलात्कार का मामला है।"

Breaking: Pakistani cricketer Haider Ali has been arrested in the UK over r@pe allegations. He was taken into custody during a match at Beckenham ground on August 3. He has now been granted bail, but his passport remains seized by Greater Manchester Police. pic.twitter.com/fjrzYFM8za — Meru (@MeruBhaiya) August 7, 2025

सूत्रों ने पुष्टि की कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर का पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया था, लेकिन उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा कि वह जाँच में सहयोग करेगा और हैदर को केस लड़ने में मदद करेगा। इस बीच, पीसीबी ने हैदर अली को तब तक निलंबित कर दिया है जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता।

पीसीबी के एक प्रवक्ता ने बताया, "हमें इस मामले और जाँच के बारे में बताया गया है। हमने जाँच पूरी होने तक हैदर को निलंबित कर दिया है और हम यूके में अपनी जाँच करेंगे।"

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, "मैदान से गिरफ्तार होने के बाद हैदर रो पड़ा और जाँच के दौरान उसने खुद को निर्दोष बताया।"

पाकिस्तान शाहीन 17 जुलाई से 6 अगस्त तक यूके के दौरे पर था और उसने दो तीन दिवसीय मैच खेले, जो दोनों ड्रॉ रहे। इस तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में उसने 2-1 से जीत हासिल की।

कप्तान सऊद शकील और हैदर को छोड़कर ज्यादातर खिलाड़ी बुधवार को यूके से लौट आए। शकील निजी कारणों से दुबई में ही रुके रहे।

24 वर्षीय हैदर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दो एकदिवसीय और 35 ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें से आखिरी दो साल पहले एशियाई खेलों में खेला था। उन्होंने 2020 में दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान के लिए अंडर-19 विश्व कप खेला था, जहाँ से भारत के यशस्वी जायसवाल भी उभरे थे।

हैदर अली को 2021 में पीएसएल के दौरान कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित भी किया गया था।

हैदर को अबू धाबी में 2021 पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के कारण पीसीबी द्वारा निलंबित भी किया गया था, और सजा के तौर पर उन्हें 2021 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम से हटा दिया गया था।

जानकारी के अनुसार, हैदर पाकिस्तान के नए नियुक्त व्हाइट-बॉल मुख्य कोच माइक हेसन की नज़रों में थे, जो उन्हें इस महीने के अंत में शारजाह में होने वाली ट्वेंटी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल करने वाले थे।

पाकिस्तान में खिलाड़ियों के दुर्व्यवहार का इतिहास रहा है। तीन शीर्ष खिलाड़ियों - तत्कालीन टेस्ट कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को 2010 में टीम के इंग्लैंड दौरे पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीनों को जेल हुई और पाँच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया।