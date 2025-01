PAK vs WI: पाक स्पिनर साजिद खान की स्लेजिंग का वेस्टइंडीज स्टार ने स्माइल के जरिए दिया जवाब | Watch

Highlights स्पिनर द्वारा वेस्टइंडीज़ के जोमेल वारिकन को स्लेजिंग करने का एक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह घटना दूसरे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई

PAK vs WI: मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज़ के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक मज़ेदार स्लेजिंग की घटना हुई। मैच के दौरान स्पिनर मैदान पर खूब मौज-मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि पिच से उन्हें भरपूर मदद मिल रही है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों पक्षों के स्पिनर ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। नतीजतन, पाकिस्तान के दाएं हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज़ साजिद खान बल्लेबाज़ों को चुनौती देने से पीछे नहीं हटे। स्पिनर द्वारा वेस्टइंडीज़ के जोमेल वारिकन को स्लेजिंग करने का एक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह घटना दूसरे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई। साजिद ने एक शानदार ऑफ-स्पिन गेंद फेंकी और वारिकन, जो इस पर शक्तिशाली स्लो स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद को पूरी तरह से चूक गए। साजिद बल्लेबाज के पास गए और 'तुम मुझे नहीं देख सकते' इशारे से उन्हें स्लेज किया। दिलचस्प बात यह थी कि वारिकन ने जो प्रतिक्रिया दी, वह देखकर वह मुस्कुरा पड़े।

केविन सिंक्लेयर की अगुआई में वेस्टइंडीज की स्पिन तिकड़ी ने रविवार को मुल्तान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेहमान टीम को सीरीज बराबर करने का मौका दिया। दूसरे दिन पाकिस्तान का स्कोर 76-4 था। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 244 रन बनाए और मुल्तान स्टेडियम की स्पिन पिच पर मेजबान टीम के सामने 254 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

स्टंप्स के समय सऊद शकील 13 और नाइटवॉचमैन काशिफ अली एक रन बनाकर नाबाद थे। वेस्टइंडीज को सीरीज 1-1 से बराबर करने के लिए सिर्फ छह विकेट और चाहिए। पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रनों की जरूरत है। उन्होंने पहला टेस्ट भी मुल्तान में 127 रनों से जीता था।

सिंक्लेयर (2-41) ने पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को दो रन पर पगबाधा आउट करके और फिर बाबर आजम को 31 रन पर कैच कराकर बाढ़ के द्वार खोले। आजम ने कामरान गुलाम के साथ 43 रन जोड़े, जिन्हें दो और छह रन पर दो बार आउट किया गया, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए यह चूक महंगी साबित नहीं हुई।

