PAK vs SA: दक्षिण अफ्रीका के सामने पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया निर्णय, महत्वपूर्ण मैच के लिए टीम में किए दो बदलाव

ICC Cricket World Cup 2023: आज चेन्नई में खेले जा रहे विश्वकप मुकाबले में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण मैच के लिए पाकिस्तान टीम में दो बदलाव देखने को मिले हैं। हसन अली की जगह आज वसीम जूनियर को मौका दिया गया है, जबकि ओसामा मीर की जगह टीम में दोबारा नवाज आए हैं। वहीं साउथ अफ्रीका टीम में भी 3 बदलाव हैं।

कप्तान टेम्बा बावुमा वापस टीम आ गए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में उनके साथ तबरीज शस्मी और एनगिडी टीम में खेलेंगे। जबकि रबाडा, लिजाड और रीजा हेंडरिक्स बाहर हैं। पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले को जीतना बेहद अहम है। यदि यह मुकाबला जीत जाती है तो उसके विश्वकप के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार रहेगी। जबकि इसके उलट हारने पर पाकिस्तान की आगे की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी।

टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा, हमारे लिए अब हर मैच महत्वपूर्ण है और हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमें सभी विभागों में सुधार करने की जरूरत है, विशेषकर क्षेत्ररक्षण में। हमें एक साथ रहना होगा और चर्चा करनी होगी कि बेहतर कैसे बनें।

Babar Azam wins the toss and elects to bat first in Chennai



