PAK vs BAN LIVE score: ऐतिहासिक जीत से 143 रन दूर बांग्लादेश, पाकिस्तान को पाक में हराकर रचेगा इतिहास!, 42 रन और 0 विकेट

Highlights PAK vs BAN LIVE score, 2nd Test, Day 4: बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य मिला है। PAK vs BAN LIVE score, 2nd Test, Day 4: अंतिम दिन बांग्लादेश को 90 ओवर में 143 रन की जरूरत है। PAK vs BAN LIVE score, 2nd Test, Day 4: जाकिर हसन और शदमन इस्लाम क्रीज पर मौजूद हैं।

PAK vs BAN LIVE score, 2nd Test, Day 4: बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत से 143 रन दूर है। बारिश और खराब रोशनी के कारण मैच को रोक दिया गया है। बांग्लादेश की टीम 7 ओवर में 42 रन बना लिए। सभी 10 विकेट हाथ में है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने 185 का लक्ष्य रखा है। जाकिर हसन और शदमन इस्लाम क्रीज पर मौजूद हैं। जाकिर अभी 23 गेंद में 31 और इस्लाम 19 गेंद में 9 रन बनाकर नाबाद है। अंतिम दिन बांग्लादेश को 90 ओवर में 143 रन की जरूरत है।

A thrilling final day awaits 👀



Another great day for Bangladesh in Rawalpindi before bad light forced stumps to be called early. #WTC25 | 📝 #PAKvBAN: https://t.co/9WcYtMPTEPpic.twitter.com/g37ElC1BKZ — ICC (@ICC) September 2, 2024

बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाजों हसन महमूद (43 रन पर पांच विकेट) और नाहिद राणा (44 रन पर चार विकेट) ने आपस में नौ विकेट साझा करते हुए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान की दूसरी पारी को सोमवार को यहां दूसरे सत्र में 172 रन समेट दिया। बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य मिला है। सभी विकेट बचे हुए है।

बांग्लादेश की टीम अगर इस मैच को जीतने या ड्रॉ कराने में सफल रही तो यह टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ उसकी पहली, जबकि विदेशी सरजमीं पर दूसरी जीत होगी। टीम इससे पहले 2009 में वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज अपने नाम करने में सफल रही थी। नौ देशों की तालिका में बांग्लादेश छठे और पाकिस्तान आठवें पायदान पर है।

पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले मैच को 10 विकेट से जीतने वाले बांग्लादेश के लिए सोमवार को 21 साल के राणा ने शीर्ष क्रम को झकझोरा जबकि 24 साल के महमूद ने मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों को चलता कर टीम के लिए अच्छा मौका बनाया है। पहली पारी में 12 रन की बढ़त हासिल करने वाली पाकिस्तान की टीम चाय के विश्राम से पहले 172 रन पर आउट हो गयी।

लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों जाकिर हसन और शदमन इस्लाम ने आक्रामक शुरुआत दिलायी। जाकिर ने इस दौरान अपनी 21 गेंद में 27 रन की नाबाद पारी में खुर्रम शहजाद के खिलाफ दो छक्के जड़े। शदमन आठ रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिन के दूसरे सत्र में सलमान अली अगा (47) और मोहम्मद रिजवान (43) ने सातवें विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर मैच में पाकिस्तान की वापसी करने की कोशिश की। महमूद ने हालांकि शानदार लय में चल रहे रिजवान को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

महमूद ने अगली गेंद पर मोहम्मद अली को चलता किया लेकिन हैट्रिक पूरा करने से चूक गये। सलमान ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ 36 रन जोड़कर पाकिस्तान को संघर्ष करने लायक लक्ष्य तक पहुंचाया। इससे पहले अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे राणा ने शुरुआती सत्र में तीन विकेट झटक कर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। दो मैचों की यह सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है।