PAK vs ENG: मुल्तान हार के एक घंटे बाद पाकिस्तान चयन समिति में फेरबदल की घोषणा, इस दिग्गज को किया गया शामिल

PAK vs ENG: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपनी चयन समिति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट में करारी हार के साथ हुआ है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक पारी से हराया, जबकि पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 500 से अधिक रन बनाए थे, जिसके तुरंत बाद पीसीबी ने समिति में नए सदस्यों के रूप में अलीम डार, आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल करने का खुलासा किया। वे असद शफीक, विश्लेषक हसन चीमा, साथ ही टीम के कप्तान और कोच के साथ शामिल हो गए हैं, जो पहले से ही चयन पैनल का हिस्सा थे।

इस विस्तारित समूह में अब सात मतदान सदस्य हैं जो चयन निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, चार गैर-मतदान सदस्य हैं: अज़हर महमूद (सहायक कोच), बिलाल अफ़ज़ल (पीसीबी अध्यक्ष के सलाहकार), नदीम खान (हाई परफॉरमेंस के निदेशक) और उस्मान वाहला (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के निदेशक)। चयन समिति से मोहम्मद यूसुफ के इस्तीफे के कुछ ही दिनों बाद यह बदलाव किया गया है। अभी तक समिति का कोई प्रमुख नियुक्त नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि अगस्त 2021 से अब तक 26 व्यक्ति इस पद पर रह चुके हैं।

Members of the men's national selection committee met at the NCA on Friday afternoon. They will travel to Multan on Saturday to meet the head curator, captain and head coach, after which they will finalise the squad for the second Test. pic.twitter.com/egoIOmDPWh