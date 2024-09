VIDEO: टूटा 147 सालों का रिकॉर्ड, पीछे छूटे सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन...

Highlights Ollie Pope Record: ओली पोप ने बनाया रिकॉर्ड, 147 साल के इतिहास में पहली बार

Ollie Pope Record: श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की शुरुआत में बेन स्टोक्स के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड की कप्तानी ओली पोप ने संभाली, पोप ने पिछली चार पारियों में सिर्फ 30 रन बनाए थे। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ पोप ने तीसरे टेस्ट मैच में पहला शतक लगाया। ओवल होम ग्राउंड पर ओली पोप की इस पारी के बाद से उनका फॉर्म नजर आने लगा है। पोप ने पहली पारी में 103 रन बनाए और नाबाद रहे वहीं इंग्लैंड का स्कोर 221 पर 3 विकेट था। पोप का ये टेस्ट क्रिकेट में सातवां शतक था, इसमें खास बात ये रही की पोप के पहले 7 शतक अलग-अलग विरोधियों के खिलाफ आए थे, ऐसा टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

3 मैचों की सीरीज में 2-0 से पीछे छूटने के बाद श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई और ना ही मौसम और हरी पिच का फायदा उठा पाई। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 86 रन बनाकर आउट हो गए, रूट 13 रन पर अपना विकेट गवाया, वहीं मैच में 29 वर्षीय डकेट ने मात्र 48 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। पोप ने 49वां मैच खेलते हुए विभिन्न टीमों के खिलाफ सात टेस्ट शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

