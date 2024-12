Nitish Kumar Reddy India vs Australia: एमसीजी में दर्शकों का शोर ऐसा था, जैसा पहले कभी नहीं सुना?, निक हॉकले ने कहा-यंग रेड्डी में दम, देखें वीडियो

Highlights बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में एक टेस्ट मैच जोड़ने का फैसला सही साबित होता है। मैदान पर दर्शकों की उपस्थिति और टीवी पर दर्शकों की संख्या का आंकड़ा एशेज के रिकॉर्ड को पार करने वाला है। भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट में तीन दिन में अब तक 2,55,462 दर्शक आ चुके हैं।

Nitish Kumar Reddy India vs Australia: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के निवर्तमान सीईओ निक हॉकले ने रविवार को कहा कि नितीश कुमार रेड्डी के पहले शतक के बाद भारतीय प्रशंसकों का सामूहिक शोर ऐसा था जैसा उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में पहले कभी नहीं सुना और इससे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में एक टेस्ट मैच जोड़ने का फैसला सही साबित होता है। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए टेस्ट मैच की संख्या चार से बढ़ाकर पांच करने का सीए का फैसला एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ है।

THE CHILDHOOD DREAM OF THE FAMILY.



- Nitish Kumar Reddy has done at MCG on December 28th, 2024 🫡pic.twitter.com/dFztv68C7w — Johns. (@CricCrazyJohns) December 28, 2024

An innings for the ages! An all-timer. Potentially series turning. Scintillating stuff. Nitish Reddy has arrived for the foreseeable future!



Absolutely terrific experience at the MCG. The Aussie audience were relentless - that partnership with Washy was just brilliant. pic.twitter.com/IUEYKw0l3L— Kiran D (@_kirand) December 28, 2024

क्योंकि मैदान पर दर्शकों की उपस्थिति और टीवी पर दर्शकों की संख्या का आंकड़ा एशेज के रिकॉर्ड को पार करने वाला है। हॉकले ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, ‘‘मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जो कल नितीश कुमार रेड्डी के शतक बनाने के समय आए थे, दर्शकों का ऐसा शोर मैंने पहले कभी नहीं सुना था।’’

बॉक्सिंग डे टेस्ट में अब तक दर्शकों की रिकॉर्ड कुल उपस्थिति (पांच दिन में) 2,71,865 है जो 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की गई थी जबकि भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट में तीन दिन में अब तक 2,55,462 दर्शक आ चुके हैं। सीए को उम्मीद है कि दर्शकों की संख्या तीन लाख से ज्यादा होगी। हॉकले इससे अधिक रोमांचित नहीं हो सकते।

Few things on Earth compare to the exuberant feeling of watching Nitish Kumar Reddy’s high elbow loft of Boland for his maiden ton at the MCG with a 85000 crowd of Australians and Indians, on their feet applauding and cheering raucously. I still can’t believe I was here. ❤️ pic.twitter.com/bomzJN9Ht3 — Murali Satagopan (@muralisatagopun) December 28, 2024

WE DON’T LIKE CRICKET, WE JUST LOVE IT.



Ponting calling it brilliantly : 70k people at the MCG. Take your time young man. Soak it all in.



Nitish Kumar Reddy - What an 100 and when the team needed the most. #BGT2024#AUSvINDIA#AUSvsIND



pic.twitter.com/HEeA5MqynJ— Waadaplaya!!! 🏏 (@waadaplaya) December 28, 2024

उन्होंने कहा, ‘‘पूरे भारत से आए प्रशंसकों की संख्या से मैं बेहद रोमांचित हूं। यह एक अविश्वसनीय माहौल रहा क्योंकि मैदान पर ढाई लाख से अधिक लोग आए और वह भी पहले, दूसरे और तीसरे दिन।’’ हॉकले ने कहा, ‘‘इस बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में बॉक्सिंग डे पर सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी जो एशेज से अधिक होगी और श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

यह हर उम्मीद पर खरी उतर रही है।’’ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ अच्छे कामकाजी संबंध रखने वाले हॉकले ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैच की श्रृंखला को पांच मैच की श्रृंखला में बदल दिया गया क्योंकि इसके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक है।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को दर्शाता है और प्रशंसक हमेशा इन दोनों टीम को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला प्रशंसकों और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही शानदार है।’’ हॉकले ने कहा, ‘‘मैं बीसीसीआई को पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलने पर सहमत होने के लिए धन्यवाद देता हूं और बहुत आभारी हूं।

उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा।’’ सिडनी में नए साल के टेस्ट के दौरान बारिश का पूर्वानुमान है लेकिन इसके बावजूद भारतीय प्रवासी शुरुआती तीन दिन बड़ी संख्या में मैदान पर पहुंचेंगे क्योंकि बहुत सीमित टिकट बचे हैं। हॉकले ने कहा, ‘‘सिडनी बहुत, बहुत भरा हुआ होगा। मुझे लगता है कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन के बहुत कम टिकट बचे हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अगर वे चौथे दिन आना चाहते हैं तो वे जल्दी से जल्दी अपने टिकट ले लें। सिडनी में भारतीय समुदाय के काफी लोग हैं और हम एमसीजी जैसा ही माहौल होने की उम्मीद करते हैं।’’

लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को फिर से शामिल किया जाएगा और हॉकले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के मौजूदा चेयरमैन जय शाह के साथ ब्रिसबेन 2032 की स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) के साथ क्रिकेट को इन खेलों की सूची में बरकरार रखने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

हॉकले ने कहा, ‘‘ क्रिकेट को लॉस एंजिलिस 2028 खेलों में शामिल करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। यह अद्भुत होने वाला है। हम 2032 में ब्रिसबेन में ओलंपिक की मेजबानी करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हम क्रिकेट को ब्रिसबेन 2032 का हिस्सा बनाने की संभावनाओं को लेकर आशांवित और और उत्साहित हैं।’’

हॉकले ने कहा, ‘‘क्रिकेट और ओलंपिक के लिए यह रोमांचक समय है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे शानदार खेल को देखें। पुरुषों और महिलाओं का टी20 क्रिकेट अविश्वसनीय मनोरंजन है और यह हमारी चर्चा का शुरुआती बिंदु रहा है कि हम इस खेल को वैश्विक स्तर पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।’’