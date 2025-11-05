New Zealand vs West Indies, 1st T20I: 18 गेंद में कूटे 48 रन, टीम को नहीं जीता सके कप्तान, इंडीज गेंदबाज भारी, न्यूजीलैंड को 7 रन से हराया

Highlights New Zealand vs West Indies, 1st T20I: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को तीन मैचों की टी20 सीरीज में हराया था। New Zealand vs West Indies, 1st T20I: न्यूजीलैंड की टीम टिम सीफर्ट के बिना मैदान पर उतरी है। New Zealand vs West Indies, 1st T20I: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से हराकर सीरीज में प्रवेश किया है।

New Zealand vs West Indies, 1st T20I: न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सैंटनर ने कमाल की पारी खेली और 28 गेंद में नाबाद 55 रन बनाए। टीम को जीत नहीं दिला सके। अंतिम 18 गेंद में 48 रन कूटे। वेस्टइंडीज़ ने न्यूज़ीलैंड में अपना पहला टी20I मैच 7 रन से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडीज टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 164 रन बनाए, जवाब में कीवी टीम 9 विकेट पर 157 रन बनाए। टीम को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज में इंडीज टीम 1-0 से आगे हो गई। न्यूज़ीलैंड में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वेस्टइंडीज की यह पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने 2008 में इस मैदान पर सुपर ओवर में जीत हासिल की थी (न्यूज़ीलैंड ने 2006 में इन दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले टाई हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बाउल आउट में जीत हासिल की थी)।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नंबर 8 या उससे नीचे के बल्लेबाज़ों के लिए सर्वोच्च स्कोर (विदेशी टीमें)-

84* - इसुरु उदाना (श्रीलंका) बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 2019

60 - इफ्तिखार अहमद (पाकिस्तान) बनाम न्यूजीलैंड, लाहौर, 2023

55* - मिशेल सैंटनर (न्यूजीलैंड) बनाम वेस्टइंडीज, ऑकलैंड, 2025

53 - रिशाद हुसैन (बांग्लादेश) बनाम श्रीलंका, सिलहट, 2024

52 - रिशाद हुसैन (बांग्लादेश) बनाम जिम्बाब्वे, मीरपुर, 2019।

ऑकलैंड में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से हराकर सीरीज में प्रवेश किया है, जबकि वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को तीन मैचों की टी20 सीरीज में हराया था। न्यूजीलैंड की टीम टिम सीफर्ट के बिना मैदान पर उतरी है।

न्यूज़ीलैंड में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़-

मैच: 12

न्यूज़ीलैंड जीते: 8

वेस्टइंडीज़ जीते: 2

नो रिजल्ट: 2

ईडन पार्क पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 164/6 का न्यूनतम स्कोर बचाव किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने 2012 में मेजबान टीम के खिलाफ यहां 165/7 का स्कोर बचाव किया था (वर्षा से प्रभावित मैचों को छोड़कर)। जिमी नीशम आज टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1000 रन और 50 विकेट का डबल पूरा करने वाले पहले न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ी बन गए।

सैंटनर और जैकब डफी के बीच नाबाद 50 रनों की साझेदारी पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 10वें विकेट के लिए 50 से ज़्यादा रनों की चौथी साझेदारी है और पूर्ण सदस्य टीमों के बीच हुए मैच में पहली साझेदारी है। इससे पहले सर्वश्रेष्ठ साझेदारी बैरी मैकार्थी और जोशुआ लिटिल (आयरलैंड) के बीच डबलिन (मलाहाइड), 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 44* रनों की थी।

सैंटनर सभी पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आठवें या उससे निचले क्रम पर खेलते हुए 50 से ज़्यादा रनों का स्कोर बनाने वाले दूसरे कप्तान हैं। इससे पहले सिएरा लियोन के लिए लैंसाना लामिन ने एस्वातिनी (अबुजा, 2024) के खिलाफ 52* रन बनाए थे।