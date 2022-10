न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को रौंदा, 23 गेंद पहले 9 विकेट से जीते, ब्रेसवेल ने किया धमाका, 4 ओवर, 11 रन और 2 विकेट, दोनों टीम के पास 4-4 अंक

Highlights प्रतियोगिता की तीसरी टीम बांग्लादेश को अभी खाता खोलना है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 130 रन ही बना पायी।

New Zealand vs Pakistan, 4th Match 2022: और न्यूजीलैंड ने बाजी पलट दी। कीवी टीम ने पाकिस्तान को 9 विकेट से रौंद दिया। 23 गेंद पहले बाजी मार ली। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट 130 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 16.1 ओवर में एक विकेट पर 131 रन बनाकर बाजी मार ली।

माइकल ब्रेसवेल की अगुवाई में गेंदबाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद फिन एलेन और डेवोन कॉनवे की शतकीय साझेदारी से न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय टी20 क्रिकेट श्रृंखला में मंगलवार को यहां पाकिस्तान को 23 गेंद शेष रहते हुए नौ विकेट से करारी शिकस्त दी।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए जिससे उसकी टीम निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 130 रन ही बना पायी। न्यूजीलैंड ने केवल 16.1 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

