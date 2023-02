NZ vs Eng 2023: इंग्लैंड जीत से पांच विकेट दूर, न्यूजीलैंड को चाहिए 331 रन, 104 मैच में 1001 विकेट और इस जोड़ी ने मैकग्रा और वार्न को पछाड़ा

Highlights दूसरी पारी में 374 रन बनाकर कुल बढ़त 393 रन की कर ली। टीम लक्ष्य से 330 रन से पिछड़ रही है। 104 टेस्ट में 1001 विकेट हासिल किये हैं।

New Zealand vs England 2023: न्यूजीलैंड को शनिवार को यहां पहले दिन रात्रि क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन जीत के लिये 394 रन का विशाल लक्ष्य देने के बाद स्टुअर्ट ब्राड (21 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम जीत से महज पांच विकेट दूर है।

इंग्लैंड की यह 11 टेस्ट मैचों में 10वीं जीत होगी। जो रूट, हैरी ब्रुक और बेन फोक्स की तेज अर्धशतकीय पारियों से इंग्लैंड ने दूसरी पारी में पांच रन प्रति ओवर से ज्यादा की रफ्तार से रन जोड़े। टीम ने दूसरी पारी में 374 रन बनाकर कुल बढ़त 393 रन की कर ली।

