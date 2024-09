New Zealand NZC central contracts list: फ्रेंचाइजी और पैसों के लिए छोड़ दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कॉनवे और एलन की जगह स्मिथ और जोश को मौका, देखें 20 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights New Zealand NZC central contracts list: ऑलराउंडर नाथन स्मिथ और जोश क्लार्कसन को पहली बार सेंट्रल कांट्रेक्ट में शामिल किया हैं। New Zealand NZC central contracts list: मार्च में एनजेडसी अवॉर्ड्स में पुरुष घरेलू खिलाड़ी से सम्मानित किया गया था। New Zealand NZC central contracts list: 17 साल की उम्र में 33 विकेट लेकर अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे।

New Zealand NZC central contracts list: न्यूजीलैंड क्रिकेट में कई खिलाड़ी केंद्रीय अनुबंध को ठुकरा रहे हैं। कीवी टीम की ओपनिंग जोड़ी डेवोन कॉनवे और फिन एलन ने हाल में केंद्रीय अनुबंध को छोड़ दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ऑलराउंडर नाथन स्मिथ और जोश क्लार्कसन को पहली बार सेंट्रल कांट्रेक्ट में शामिल किया हैं। फ्रेंचाइजी और पैसों के लिए कई प्लेयर छोड़ रहे हैं। 26 वर्षीय स्मिथ को मार्च में एनजेडसी अवॉर्ड्स में पुरुष घरेलू खिलाड़ी से सम्मानित किया गया था। प्लंकेट शील्ड को केवल 17 साल की उम्र में 33 विकेट लेकर अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे।

केंद्रीय अनुबंध पाने वाले खिलाड़ी इस प्रकार हैं: टॉम ब्लंडेल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रूर्के, अजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, विल यंग।

करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी के आंकड़े 36 रन पर 6 विकेट भी शामिल हैं। कैंटरबरी के खिलाफ स्मिथ ने प्रदर्शन जारी रखा और फोर्ड ट्रॉफी और सुपर स्मैश टूर्नामेंट में क्रमशः 11 और 13 विकेट लिए। इस बीच 27 वर्षीय क्लार्कसन ने पिछले दिसंबर में न्यूजीलैंड के लिए सफेद गेंद से पदार्पण किया और तब से तीन एकदिवसीय और छह टी20ई में भाग लिया है।

इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने केंद्रीय अनुबंध पाने वाले क्रिकेटरों की 20 सदस्यीय सूची में डेवोन कॉनवे और फिन एलन की जगह ली है। पिछले साल डुनेडिन में बांग्लादेश के खिलाफ पदार्पण करने वाले क्लार्कसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से तीन वनडे और छह टी20 मैच खेले हैं, जबकि स्मिथ ने न्यूजीलैंड में घरेलू क्रिकेट में वेलिंगटन की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है।

कॉनवे और एलन ने पिछले महीने केंद्रीय अनुबंध ठुकरा गया था इसके बाद दो स्थान खाली पड़े थे। स्मिथ और क्लार्कसन दोनों ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र और बेन सियर्स के साथ बांग्लादेश में खेले गए न्यूजीलैंड अंडर-19 विश्व कप टीम का हिस्सा थे। मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा कि घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ समय से उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले नाथन कुछ समय से हमारे रडार पर हैं।