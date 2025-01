Champions Trophy 2025: न्यूजीलैंड ने आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, मिशेल सेंटनर को बनाया गया कप्तान

Highlights न्यूजीलैंड ने रविवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की कप्तान मिशेल सेंटनर के लिए यह पहला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होगा टीम का पहला मैच 19 फरवरी को मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ होगा

Champions Trophy 2025: न्यूजीलैंड ने रविवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है जो आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम का पहला मैच 19 फरवरी को मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ होगा। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज में सफल प्रदर्शन के बाद, नए व्हाइट-बॉल कप्तान मिशेल सेंटनर के लिए यह पहला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होगा।

विल ओ'रूर्के, बेन सियर्स और नाथन स्मिथ की तेज गेंदबाजी तिकड़ी टीम में शामिल की गई है। तीनों गेंदबाज अपना पहला सीनियर ICC इवेंट खेलने के लिए तैयार हैं। कप्तान सेंटनर फ्रंटलाइन स्पिन विकल्प हैं, जबकि प्रमुख ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र सभी सहायक भूमिका निभा रहे हैं।

वरिष्ठ खिलाड़ी केन विलियमसन और टॉम लैथम टीम को बहुमूल्य अनुभव प्रदान करेंगे, जिसमें से टॉम लैथम टूर्नामेंट के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सेंटनर, विलियमसन और लैथम सभी 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में चैंपियंस ट्रॉफी के पिछले संस्करण के लिए न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा थे।

मैट हेनरी अनुभवी लॉकी फर्ग्यूसन के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे, जो पिछले दो आईसीसी वनडे और टी20 विश्व कप में अहम भूमिका निभाने के बाद अपना पांचवां आईसीसी इवेंट खेलने के लिए तैयार हैं। जैकब डफी भी टीम में शामिल हो सकते हैं - उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है - अगर लॉकी फर्ग्यूसन फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के कारण अनुपलब्ध हो जाते हैं।

