नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने को रेप केस में हुई 8 साल की सजा, बलात्कार के दोषी पाए गए थे

Sandeep Lamichhane sentences eight years imprisonment: नेपाल की अदालत ने बलात्कार के एक मामले में स्टार क्रिकेटर संदीप लामिछाने को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। शिशिर राज ढकाल की पीठ ने आज सुनवाई के बाद मुआवजे और जुर्माने के साथ 8 साल की कैद का फैसला सुनाया। इसकी पुष्टि अदालत के अधिकारी रामू शर्मा ने की।

29 दिसंबर को सुनवाई के दौरान काठमांडू जिला अदालत ने नेपाल के पूर्व क्रिकेट कप्तान संदीप लामिछाने को एक लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी पाया था। शिशिर राज ढकाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि संदीप लामिछाने ने लड़की के साथ बलात्कार किया था। संदीप के खिलाफ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए, पीठ ने फैसला सुनाया कि अगस्त 2022 में बलात्कार के समय लड़की नाबालिग नहीं थी। हालांकि, काठमांडू जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नेपाल क्रिकेटर ने लड़की की खराब वित्तीय पृष्ठभूमि का फायदा उठाया।

