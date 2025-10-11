NAM vs SA, Only T20I: नामीबिया ने घरेलू मैदान पर ऐतिहासिक जीत के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया

NAM vs SA, Only T20I: नामीबिया ने शनिवार को यहां आईसीसी के पूर्ण सदस्य के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए आखिरी गेंद पर खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर अपने घरेलू मैदान पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए, उन्होंने प्रोटियाज़ को आठ विकेट पर 134 रनों पर रोक दिया। इसके बाद मेज़बान टीम ने अपनी पारी की आखिरी गेंद पर कड़ी टक्कर के बाद जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें एक लैप ऑफ़ ऑनर मिला।

आईसीसी एसोसिएशन के सदस्य नामीबिया ने इस टी20 मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी भी प्रारूप में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। लेकिन, शनिवार को अपने देश में क्रिकेट सुविधा का सपना साकार होने के बाद, उन्हें डोनोवन फरेरा की अगुवाई वाली दूसरी श्रेणी की प्रोटियाज़ टीम को हराने की अतिरिक्त प्रेरणा मिली।

एडेन मार्करम की अगुवाई वाली मुख्य दक्षिण अफ्रीकी टीम वर्तमान में दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए पाकिस्तान में है, जिसके बाद छह सफेद गेंद के खेल खेले जाएंगे।

शीर्ष क्रम में क्विंटन डी कॉक और रीज़ा हेंड्रिक्स जैसे दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 68/5 पर सिमट गया। अपना दूसरा टी20 मैच खेल रहे जेसन स्मिथ ने 31 गेंदों में 30 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को कुछ सम्मानजनक बनाया।

नामीबिया के 27 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पेलमैन ने 28 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। जवाब में, नामीबिया का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया और घरेलू टीम 66/4 पर सिमट गई।

हालाँकि, उनके अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ज़ेन एडवर्ड ग्रीन, जो अपना 72वां टी20 मैच खेल रहे थे, ने 23 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए, जबकि रूबेन ट्रम्पेलमैन ने 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर घरेलू टीम को पारी की आखिरी गेंद पर 138/6 तक पहुँचाया।

इससे पहले, नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस पहली बार घरेलू धरती पर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा कि यह उनके देश में "खेल के लिए एक नई सुबह और नए युग" जैसा लग रहा है।