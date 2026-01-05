नाडा आरटीपीः 347 सूची में 118 खिलाड़ियों के साथ सबसे अधिक एथलीट, 14 क्रिकेटर में स्मृति मंधाना, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और जेमिमा रोड्रिग्ज शामिल, पूरी सूची

NADA RTP: टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान शुभमन गिल, एकदिवसीय उप कप्तान श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल, अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा पहले ही तरह इस सूची में शामिल हैं।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 5, 2026 17:26 IST2026-01-05T17:21:28+5:302026-01-05T17:26:14+5:30

NADA RTP 347 list includes most athletes 118 players 14 cricketers include Smriti Mandhana, Suryakumar Yadav, Sanju Samson and Jemimah Rodrigues full list | नाडा आरटीपीः 347 सूची में 118 खिलाड़ियों के साथ सबसे अधिक एथलीट, 14 क्रिकेटर में स्मृति मंधाना, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और जेमिमा रोड्रिग्ज शामिल, पूरी सूची

file photo

Highlightsराष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों तथा भारत द्वारा अधिक आक्रामक परीक्षण पर जोर देने की वजह से हुआ है।पिछली आरटीपी में भी सर्वाधिक 68 नाम एथलेटिक्स से जुड़े खिलाड़ियों के थे।आरटीपी सूची से बाहर होने के बाद साबले को नाडा की सूची में शामिल किया गया है।

नई दिल्लीः स्टार भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्ज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की 2026 की पहली तिमाही के लिए पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) में शामिल की गईं महत्वपूपर्ण खिलाड़ी हैं जबकि 347 सदस्यीय सूची में 118 खिलाड़ियों के साथ सबसे अधिक एथलीट को जगह मिली है। पिछली आरटीपी सूची में 227 खिलाड़ी शामिल थे और इस बार इसमें 120 नाम और जोड़े गए हैं। खिलाड़ियों की सूची में यह इजाफा इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों तथा भारत द्वारा अधिक आक्रामक परीक्षण पर जोर देने की वजह से हुआ है।

आरटीपी में शामिल खिलाड़ियों को डोपिंग रोधी एजेंसी के साथ अपना रहने का स्थान साझा करना पड़ता है और प्रत्येक दिन एक तय समय में परीक्षण के लिए उपलब्ध रहना होता है। अपनी उपलब्धता का स्थान बताने में तीन बार नाकाम रहने को डोपिंग उल्लंघन माना जाता है। पिछली आरटीपी में भी सर्वाधिक 68 नाम एथलेटिक्स से जुड़े खिलाड़ियों के थे।

नई आरटीपी सूची में भी इनकी संख्या काफी अधिक जिसमें स्टीपलचेज खिलाड़ी अविनाश साबले, बाधा दौड़ की खिलाड़ी ज्योति याराजी, डेकाथलन के तेजस्विन शंकर और फर्राटा धावक अनिमेष कुजूर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की आरटीपी सूची से बाहर होने के बाद साबले को नाडा की सूची में शामिल किया गया है।

वाडा की सूची में अब सिर्फ भाला फेंक के दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और सचिन यादव ही शामिल हैं। चौदह क्रिकेटर इस सूची का हिस्सा हैं जिसमें स्मृति और जेमिमा के अलावा सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन शामिल हैं। सूर्यकुमार और सैमसन दोनों अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल हैं।

टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान शुभमन गिल, एकदिवसीय उप कप्तान श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल, अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा पहले ही तरह इस सूची में शामिल हैं। पिछले साल एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम से ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा के अलावा रेणुका सिंह ठाकुर इस सूची का हिस्सा हैं।

हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, हार्दिक सिंह, महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे, सविता पूनिया और नवनीत कौर भी इस सूची में शामिल हैं। आरटीपी सूची में 29 पहलवान भी शामिल हैं जिसमें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत का भी नाम है।

Open in app
टॅग्स :Smriti MandhanaJemimah RodriguesShubman GillSuryakumar YadavRishabh Pantस्मृति मंधानाजेमिमा रोड्रिग्जशुभमन गिलऋषभ पंत