Mumbai Indians vs Delhi Capitals WPL: 1 ओवर और 22 रन, 6-4-4-4-4?, सैका इशाक पर टूट पड़ीं शेफाली वर्मा

Highlights Mumbai Indians vs Delhi Capitals LIVE score, WPL 2025: प्रदर्शन करके राष्ट्रीय टीम में वापसी करना है। Mumbai Indians vs Delhi Capitals LIVE score, WPL 2025: पहले ओवर में 22 रन कूट डाले। Mumbai Indians vs Delhi Capitals LIVE score, WPL 2025: पहली गेंद पर 0 के बाद 6-4-4-4-4 रन मारे।

Mumbai Indians vs Delhi Capitals LIVE score, WPL 2025: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2025 में कमाल कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने शनिवार को मुंबई इंडियंस की गेंदबाज सैका इशाक पर टूट पड़ी और पहले ओवर में 22 रन कूट डाले। पहली गेंद पर 0 के बाद 6-4-4-4-4 रन मारे। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के मैच में सभी की निगाहें विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वर्मा पर टिकी हैं। वर्मा ने 18 गेंद में 43 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 19.1 ओवर में 10 विकेट पर 164 रन बनाए।

4⃣2⃣ Runs

2⃣2⃣ Balls

4⃣ Fours

3⃣ Sixes



नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहीं शेफाली ने हाल में घरेलू मुकाबलों में हरियाणा की ओर से शानदार प्रदर्शन किया जिससे संकेत मिलते हैं कि उन्होंने लय हासिल कर ली है। शेफाली सीनियर महिला एकदिवसीय ट्रॉफी में 75.29 की औसत से 527 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी थीं जबकि सीनियर महिला एकदिवसीय चैलेंजर ट्रॉफी में दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 82.80 की औसत से 414 रन बनाए। दोनों ही मौकों पर उन्होंने 150 के करीब के स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

नेट स्किवेर ब्रंट ने शानदार अर्धशतक जड़ा लेकिन दूसरे बल्लेबाजों से उन्हें सहयोग नहीं मिल सका जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के मैच में शनिवार को मुंबई इंडियंस को 164 रन पर आउट कर दिया । स्किवेर ब्रंट ने 80 रन की नाबाद पारी में 13 चौके लगाये । कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 22 गेंद में 42 रन बनाये और इसके साथ ही टी20 क्रिकेट में 8000 रन पूरे किये ।

दोनों ने तीसरे विकेट की साझेदारी में 40 गेंद में 73 रन जोड़े । दिल्ली के गेंदबाजों ने हालांकि शानदार वापसी करते हुए 59 रन के भीतर आठ विकेट चटकाकर मुंबई को 19 . 1 ओवर में 164 रन पर आउट कर दिया । तेज गेंदबाज शिखा पांडे ने 14 रन देकर दो विकेट चटकाये जबकि मिन्नू मनी ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर एक विकेट लिया ।

बाकी गेंदबाज महंगे साबित हुए । पांडे ने दोनों सलामी बल्लेबाजों हीली मैथ्यूज (0) और यास्तिका भाटिया (11) को पवेलियन भेजा । पावरप्ले के छह ओवर के बाद मुंबई का स्कोर दो विकेट पर 42 रन था । एलिसे कैप्सी ने एक ओवर में 19 रन दिये । स्किवेर ब्रंट और हरमनप्रीत ने राधा यादव के आठवें ओवर में 18 रन बनाये जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था ।

मुंबई ने दस ओवर के बाद दो विकेट पर 87 रन बनाये थे । हरमनप्रीत ने अनाबेल सदरलैंड को तीन चौके और एक छक्का लगाया लेकिन 14वें ओवर में उनका शिकार बन गई । स्किवेर ब्रंट ने एक छोर संभाले रखा लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे ।