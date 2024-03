Mumbai Indians IPL 2024: अंडर-19 विश्व कप में 21 विकेट, मुंबई इंडियंस ने खूंखार बॉलर को टीम में किया शामिल, आईपीएल 17 में काटेगा गदर

Highlights बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गया थे। मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल नीलामी में 4.6 करोड रुपए में खरीदा था। दक्षिण अफ्रीका के मफाका ने अभी तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।

Mumbai Indians IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 कुछ घंटे में शुरू होने वाला है। 10 टीम मैदान में उतर रही है। 2023 की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी में पहला मुकाबला कल खेला जाएगा। इस बीच, मुंबई इंडियंस ने घायल दिलशान मदुशंका की जगह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को शामिल किया है। 17 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मफाका ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। इस खिलाड़ी ने कई खिलाड़ी को पवैलियन भेज चुका है। आईपीएल में गदर काटने के लिए तैयार है। इस 17 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अंडर 19 विश्व कप में 9.71 की औसत से 21 विकेट लिए थे। एक संस्करण में किसी तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए अब तक के सबसे अधिक विकेट हैं।

मुंबईत स्वागत आहे, Kwena! 🏚️💙



Can't wait to see you bowl 'em over with your jaffas & your talent in the Blue & Gold 🔥