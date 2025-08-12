एमएस धोनी ने किसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया?

धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम घसीटने के लिए जी मीडिया कॉर्पोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी, सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जी. संपत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

By रुस्तम राणा | Updated: August 12, 2025 21:06 IST2025-08-12T21:06:14+5:302025-08-12T21:06:24+5:30

एमएस धोनी ने किसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया?

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर 10 साल पुराने मानहानि के मुकदमे में सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम घसीटने के लिए जी मीडिया कॉर्पोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी, सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जी. संपत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने चेन्नई में सभी संबंधित पक्षों और उनके वकीलों के लिए, परस्पर सुविधाजनक आधार पर, धोनी की गवाही दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किया। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि धोनी के हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से, मुख्य परीक्षा और प्रतिवादियों द्वारा जिरह के लिए, उनके सेलिब्रिटी होने के कारण अव्यवस्था पैदा हो सकती थी।

वरिष्ठ वकील पी.आर. रमन द्वारा धोनी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद ये आदेश पारित किए गए, जिसमें उन्होंने 2014 से लंबित मानहानि के मुकदमे में आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी। क्रिकेटर ने कहा कि वह 20 अक्टूबर, 2025 से 10 दिसंबर, 2025 के बीच पूछताछ और जिरह के लिए उपलब्ध रहेंगे, और स्थान और विशिष्ट तिथियां आपसी सुविधा के आधार पर तय की जा सकती हैं।

हलफनामे में लिखा है, "उपरोक्त अनुरोध (एक दशक से अधिक समय से उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे के निपटारे में) किसी भी अनुचित देरी से बचने और मुकदमे के निष्पक्ष, न्यायसंगत और शीघ्र निर्णय का समर्थन करने के इरादे से किया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं एडवोकेट कमिश्नर के साथ अपना पूरा सहयोग करूँगा और मुकदमे तथा साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करूँगा।"

जब रमन ने, अधिवक्ता संदेश सरवनन की सहायता से, न्यायालय से साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने पर विचार करने का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति कार्तिकेयन ने कहा कि वह उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई सूची में से एक नाम चुनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि साक्ष्यों की पूरी रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद मानहानि के मुकदमे को न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

पक्षकारों द्वारा एक या दूसरी राहत की मांग करते हुए कई आवेदन दायर किए जाने के कारण मुकदमे की सुनवाई 10 वर्षों से अधिक समय से विलंबित थी। दिसंबर 2023 में, न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में सजा पर रोक लगा दी।

धोनी ने मानहानि के मुकदमे का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की थी। जुलाई 2022 में, तत्कालीन महाधिवक्ता आर. शुनमुगसुंदरम ने क्रिकेटर को अवमानना याचिका पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि वे इस बात से संतुष्ट थे कि अधिकारी कुमार द्वारा मुकदमे में अपने लिखित बयान में की गई टिप्पणी अदालती कार्यवाही को बदनाम करने वाली थी।

