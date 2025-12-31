12 PoTM के साथ नंबर-1 पर हरमनप्रीत कौर, T20I में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार

Highlights श्रीलंका को 15 रन से हराकर पांच मैच की सीरीज में 5-0 से क्लीनस्वीप किया। 79 रन की साझेदारी के बावजूद सात विकेट पर 160 रन ही बना सकी। दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी और अमनजोत कौर ने एक-एक विकेट चटकाया।

तिरुवनंतपुरमः भारत को पहले कभी इतनी कड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी टी20 मैच में श्रीलंका को हराकर भारत ने सीरीज पर 5-0 से कब्जा किया और विश्व कप से शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने किसी द्विपक्षीय सीरीज में स्वदेश में पहली और कुल तीसरी बार 5-0 से किसी टीम का सूपड़ा साफ किया है। श्रीलंका को पहली बार इस अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन किया और 12वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच बनकर रिकॉर्ड कायम किया।

That winning feeling! 🏆#TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur receives the @IDFCFIRSTBank T20I Series trophy from WPL Chairperson Mr. Jayesh George and KCA President Advocate Sreejith V Nair 👏🙌





T20I में भारतीय महिलाओं के लिए सर्वाधिक PoTM पुरस्कार-

12 - हरमनप्रीत कौर*

12- मिताली राज

8- शेफाली वर्मा

8- स्मृति मंधाना।

T20I में भारतीय महिलाओं के लिए सर्वाधिक PoTS पुरस्कार-

3- मिताली राज

3- हरमनप्रीत कौर

3- दीप्ति शर्मा

3- शेफाली वर्मा।

2⃣4⃣1⃣ Runs

8⃣0⃣.3⃣3⃣ Average

1⃣8⃣1⃣.2⃣0⃣ Strike Rate

7⃣9⃣* Highest Score



For her impressive show with the bat, Shafali Verma is named the Player of the Series 🔥





कप्तान हरमनप्रीत कौर के जुझारू अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पांचवें और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां श्रीलंका को 15 रन से हराकर पांच मैच की सीरीज में 5-0 से क्लीनस्वीप किया। भारत के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम हसिनी परेरा (65 रन, 42 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) और इमेशा दुलानी (50 रन, 39 गेंद, आठ चौके) के अर्धशतक और दोनों के बीच दूसरे विकेट की 79 रन की साझेदारी के बावजूद सात विकेट पर 160 रन ही बना सकी।

𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆



Congratulations to #TeamIndia on clinching the T20I series against Sri Lanka by 5⃣-0⃣ 🥳





भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी और अमनजोत कौर ने एक-एक विकेट चटकाया। हरमनप्रीत ने 43 गेंद में नौ चौकों और एक छक्के से 68 रन की पारी खेलने के अलावा अमनजोत (21) के साथ छठे विकेट के लिए 61 रन जोड़कर भारत को सात विकेट पर 175 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

अरुंधति ने अंत में 11 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से नाबाद 27 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहारी (11 रन पर दो विकेट), कप्तान चामरी अटापट्टू (21 रन पर दो विकेट) और रश्मिका सेवांडी (42 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका ने दूसरे ओवर में ही कप्तान चामरी (02) का विकेट गंवा दिया।

जिन्होंने अरुंधति की गेंद पर दीप्ति शर्मा को कैच थमाया। हसिनी और इमेशा ने पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 48 रन तक पहुंचाया। इमेशा ने दीप्ति पर लगातार दो चौकों के अलावा अरुंधति और स्नेह की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। इमेशा और हसिनी ने पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी।

Ending 2025 with a 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 performance 😎💪



🎥 Dressing room BTS, ft. Head Coach Amol Muzumdar and the winner of the fielding medal for the series 🏅

दोनों ने हालांकि खराब गेंदों को सबक सिखाने में भी कोताही ही नहीं बरती। इमेशा ने वैष्णवी पर लगातार दो चौकों और फिर एक रन के साथ सिर्फ 38 गेंद में अपना पहला टी20 अर्धशतक पूरा किया। हरमनप्रीत ने इसके बाद गेंद अमनजोत को थमाई जिन्होंने पहली ही गेंद पर इमेशा को शेफाली के हाथों कैच कराके भारत को बड़ी सफलता दिलाई।

श्रीलंका के रनों का शतक 14वें ओवर में पूरा हुआ लेकिन इसी ओवर में दीप्ति ने निलाक्षिका सिल्वा (03) को पगबाधा कर दिया। वैष्णवी ने अगले ओवर में कविशा दिलहारी (05) को बोल्ड करके श्रीलंका को चौथा झटका दिया। श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 64 रन की दरकार थी। हसिनी ने अमनजोत की गेंद पर एक रन के साथ अपने 89वें मैच में पहला अर्धशतक पूरा किया।

हसिनी ने श्री चरणी की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गईं। श्रीलंका ने विकेटकीपर बल्लेबाज कौशिनी नुथ्यानग्ना (01) और हर्षिता समरविक्रम के विकेट लगातार गेंद पर गंवाए जिससे उसकी जीत की उम्मीदें टूट गईं। टीम को अंतिम दो ओवर में 34 रन की जरूरत थी जो उसके लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य साबित हुआ।

इससे पहले चामरी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद भारत ने फॉर्म में चल रही शेफाली वर्मा (05) का विकेट दूसरे ओवर में ही गंवा दिया जिनका लॉन्ग ऑन पर इमेशा दुलानी ने शानदार कैच लपका। पदार्पण कर रही सलामी बल्लेबाज जी कमालिनी (12) और हरलीन देओल ने माल्की मदारा और निमाशा मीपागे पर चौके जड़े।

कविशा ने कमालिनी को पगबाधा करके भारत को दूसरा झटका दिया। भारत ने पावर प्ले में दो विकेट पर 40 रन बनाए। रश्मिका ने हरलीन (13) को बोल्ड करके भारत का स्कोर तीन विकेट पर 41 रन किया। हरमनप्रीत ने इनोका रणवीरा पर तीन चौकों के साथ आठवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया लेकिन ऋचा घोष सिर्फ पांच रन बनाने के बाद चामरी की गेंद पर विकेटकीपर कौशिनी नुथ्यानग्ना को कैच दे बैठीं। चामरी ने दीप्ति शर्मा (07) को निमाशा के हाथों कैच कराके भारत को पांचवां झटका दिया।

अमनजोत कौर (21) ने 14वें ओवर में निमाशा पर चौके के साथ 31 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया जबकि हरमनप्रीत ने भी गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। हरमनप्रीत ने अगले ओवर में चामरी पर लगातार दो चौकों और एक रन के साथ 35 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 100 रन पार पहुंचाया।

हरमनप्रीत ने इनोका की लगातार गेंदों पर भी छक्का और चौका मारा। अमनजोत ने रश्मिका पर छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर कविशा को कैच दे बैठीं। कविशा ने अगले ओवर में हरमनप्रीत को बोल्ड करके भारत को बड़ा झटका दिया। अरुंधति ने अंतिम ओवर में मदारा की लगातार गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के के साथ टीम का स्कोर 170 रन के पार पहुंचाया।