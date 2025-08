Most men's T20I wickets: 82 विकेट के साथ नंबर-1 होल्डर, ब्रावो का रिकॉर्ड टूटा, देखिए सर्वाधिक पुरुष टी20I विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची

Highlights Most men's T20I wickets: इंडीज खिलाड़ी होल्डर ने 19 रन देकर 4 विकेट लिए। Most men's T20I wickets: तीसरे टी20 मैच में 1 विकेट अपने नाम किया। Most men's T20I wickets: डीजे ब्रावो के नाम 78 विकेट हैं।

Most men's T20I wickets: वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान जेसन होल्डर ने कारनामा किया। फ्लोरिडा के लॉडरहिल में होल्डर ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। 82 विकेट के साथ वेस्टइंडीज के सबसे अधिक टी20 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। डीजे ब्रावो का रिकॉर्ड टूट गया। डीजे ब्रावो के नाम 78 विकेट हैं। दूसरे मैच में इंडीज खिलाड़ी होल्डर ने 19 रन देकर 4 विकेट लिए। तीसरे टी20 मैच में 1 विकेट अपने नाम किया। इसके साथ ही टी20I विकेटों की संख्या 82 हो गई और उन्होंने ड्वेन ब्रावो के 78 विकेटों को पीछे छोड़ते हुए वेस्टइंडीज़ के लिए पुरुष टी20I में एक नया रिकॉर्ड बनाया।

Jason Holder is on 🔝 of the tree for West Indies in T20Is 🌴 pic.twitter.com/srpEmIBKbd — ICC (@ICC) August 3, 2025

T20I wickets: वेस्टइंडीज खिलाड़ी-

जेसन होल्डरः 82

डीजे ब्रावोः 78

अनीसा मोहम्मदः 125

हेली मैथ्यूज़ः 111

स्टेफनी टेलरः 98

अफी फ्लेचरः 90।

वेस्टइंडीज की 4 महिला खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन कर मेल खिलाड़ी से आगे हैं। अनीसा मोहम्मद (125), हेली मैथ्यूज़ (111), स्टेफनी टेलर (98) और अफी फ्लेचर (90) ने वेस्टइंडीज़ के लिए टी20I में उनसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज टीम को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने इंडीज को 5-0 से हराया था।

Most men's T20I wickets: प्रत्येक पूर्ण सदस्य टीम के लिए सर्वाधिक पुरुष टी20I विकेट लेने वाले खिलाड़ी-

1. राशिद खानः 161, अफगानिस्तान

2. शाकिब अल हसनः 149, बांग्लादेश

3. एडम ज़म्पाः 125, ऑस्ट्रेलिया

4. आदिल राशिदः 135, इंग्लैंड

5. अर्शदीप सिंहः 99, भारत

6. मार्क अडायरः 128, आयरलैंड

7. टिम साउथीः 164, न्यूज़ीलैंड

8. हारिस रऊफ़ः 119, पाकिस्तान

8. तबरेज़ शम्सीः 89, दक्षिण अफ्रीका

9. वानिंदु हसरंगाः 131, श्रीलंका

10. जेसन होल्डरः 82, वेस्टइंडीज

11. रिचर्ड नगारवाः 88, ज़िम्बाब्वे।