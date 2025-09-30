'मुसलमान होने के सज़ा दी जा रही है': मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी मोहसिन रज़ा को बरेली में गिरफ्तार किया गया | VIDEO

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार की नमाज़ के बाद "आई लव मुहम्मद" पोस्टर विवाद को लेकर भड़की हिंसा के कुछ दिनों बाद, पुलिस ने मंगलवार को मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी रिश्तेदार मौलाना मोहसिन रज़ा को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए जाने पर मौलाना मोहसिन रज़ा को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हमें मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है।" जिसका मोटे तौर पर मतलब है, "हमें मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है।" पुलिस को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "फालतू भाषण न कीजिए," जिसका मोटे तौर पर मतलब है, "अनावश्यक भाषण मत दो।"

पुलिस ने 26 सितंबर को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में उनसे जुड़ी संपत्तियों पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने एक जल निकासी व्यवस्था के ऊपर अतिक्रमित ज़मीन पर बने एक गैरेज सहित अवैध ढाँचों को ध्वस्त कर दिया, जबकि उनके रिसॉर्ट को भी सील कर दिया गया। बरेली हिंसा के सिलसिले में 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मौलाना तौकीर रज़ा, डॉ. नफीस और नदीम खान भी शामिल हैं, जिन्हें हिंसा के पीछे मुख्य व्यक्ति माना जाता है।

पुलिस ने तौकीर रज़ा और उनके सहयोगियों से जुड़ी लगभग 150 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की है। कथित तौर पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

26 सितंबर को क्या हुआ था?

26 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में "आई लव मुहम्मद" के पोस्टर लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। कथित तौर पर प्रदर्शनकारी "अल्लाहु अकबर" जैसे नारे लगा रहे थे और जुमे की नमाज के बाद हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस पर पथराव भी किया।

इस्लामी धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने शाहजहांपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के उदाहरणों का आरोप लगाते हुए “आई लव मोहम्मद” पोस्टर विवाद को लेकर शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था।