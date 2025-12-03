26 वनडे, 8 T20I, सीएसके के लिए डेथ ओवरों में भरोसेमंद गेंदबाज रहे मोहित शर्मा ने लिया सभी प्रारूपों से संन्यास

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 3, 2025 20:27 IST2025-12-03T20:27:03+5:302025-12-03T20:27:25+5:30

नई दिल्ली:  भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने बुधवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी जिससे उनके 34 अंतरराष्ट्रीय मैच और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक दशक से अधिक चले करियर का अंत हो गया। सैंतीस वर्षीय मोहित ने 26 वनडे और आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। 

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए यह घोषणा की और अपने प्रशंसकों, टीम के साथियों और अधिकारियों का आभार जताया। मोहित ने लिखा, ‘‘आज पूरे दिल से मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा करता हूं। हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारत की जर्सी पहनने और आईपीएल खेलने तक यह सफर शानदार रहा है। हरियाणा क्रिकेट संघ को विशेष धन्यवाद जो मेरे करियर की रीढ़ रहा। और अनिरुद्ध सर का गहरा आभार जिनके निरंतर मार्गदर्शन और विश्वास ने मेरे सफर दो दिशा दी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ’’

उन्होंने आगे लिखा, ‘‘भारतीय क्रिकेट बोर्ड, मेरे कोचों, टीम के साथियों, आईपीएल फ्रेंचाइजी, सहयोगी स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने हमेशा प्यार और समर्थन दिया। विशेष धन्यवाद मेरी पत्नी को जिन्होंने हमेशा मेरे ‘मूड स्विंग्स’ और गुस्से को संभाला और हर कदम पर साथ दिया। मैं अब खेल की सेवा नए तरीकों से करने की उम्मीद रखता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। पारी खत्म लेकिन कृतज्ञता हमेशा रहेगी। ’’ 

सीएसके के अलावा मोहित ने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का भी प्रतिनिधित्व किया। 2023 में वह गुजरात टाइटंस के लिए सत्र के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे थे।

