मिशेल स्टार्क आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ़ द मंथ दिसंबर 2025 नॉमिनीज़ लिस्ट में सबसे आगे

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क दिसंबर 2025 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ़ द मंथ के नॉमिनीज़ में सबसे आगे थे, उनके साथ वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ जैकब डफी भी इस लिस्ट में शामिल थे। इस बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने दिसंबर में ही ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज़ जिताने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में पहले तीन टेस्ट में 16 विकेट लिए और 139 रन बनाए।

ICC के अनुसार, पर्थ में उनके शानदार दसवें विकेट की साझेदारी ने काफी हद तक ऑस्ट्रेलियाई दबदबे वाली सीरीज़ की नींव रखी और उन्होंने निचले क्रम में उपयोगी अर्धशतक भी बनाए। दूसरे ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान, उनके 77 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 500 रन के पार पहुंच गया और 177 रनों की पहली पारी की बढ़त का रास्ता साफ हुआ, जिससे इंग्लैंड उबर नहीं पाया।

इसके अलावा, उन्होंने कुल आठ विकेट लिए, जिसमें छह विकेट का एक स्पेल भी शामिल था। एडिलेड में, पहली पारी में उनके 54 रनों ने ऑस्ट्रेलिया को 371 रनों का ठोस स्कोर बनाने में मदद की और गेंद से कुल चार विकेट लिए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में, उन्होंने दोनों पारियों में दो-दो विकेट लिए, लेकिन उनकी टीम टेस्ट मैच हार गई, 18 टेस्ट के बाद घर पर इंग्लैंड से यह उनकी पहली हार थी।

जस्टिन ग्रीव्स

विंडीज के ऑलराउंडर का न्यूजीलैंड का दौरा शानदार रहा, उन्होंने तीन टेस्ट में 56.60 की औसत से 283 रन बनाए, जिसमें पहले टेस्ट में क्राइस्टचर्च में नाबाद 202* रन शामिल थे। उस पारी के दौरान, उन्होंने निचले क्रम में केमार रोच के साथ साझेदारी की, जिससे विंडीज 531 रन के लक्ष्य का लगभग पीछा करने में सफल रहा, लेकिन मैच ड्रॉ हो गया। उन्होंने सीरीज के दौरान गेंद से 48.80 की औसत से पांच विकेट भी लिए।

जैकब डफी

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ने WI के खिलाफ घरेलू सीरीज में दबदबा बनाया, 15.43 की औसत से 23 विकेट लिए, जिसमें तीन पांच-विकेट हॉल और एक चार-विकेट हॉल उनके नाम रहा। सीरीज आगे बढ़ने के साथ-साथ चोटों के कारण मैट हेनरी और अन्य महत्वपूर्ण तेज गेंदबाजों की अनुपस्थिति में डफी ने टीम के तेज गेंदबाजी लीडर की भूमिका निभाई, और उन्हें 2-0 से जीत दिलाई, और अपनी शानदार परफॉर्मेंस की याद के तौर पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' ट्रॉफी भी मिली।

उन्होंने 2025 का अंत सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के तौर पर किया, कुल 81 विकेट लेकर, उन्होंने रिचर्ड हैडली (1985 में 79 विकेट) के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो किसी कीवी गेंदबाज द्वारा एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था।