Mitchell Starc birthday: बाएं हाथ के इस गेंदबाज का सामना करने से डरते हैं बल्लेबाज, देखिए मिचेल स्टार्क की करिश्माई यॉर्कर्स का वीडियो

Mitchell Starc birthday: ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंजबाद मिचेल स्टार्क 30 जनवरी को 34 साल के हो गए। 30 जनवरी, 1990, बौलखम हिल्स, सिडनी में जन्मे स्टार्क ने 20 अक्टूबर, 2010 को भारतीय टीम के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था। स्टार्क की गिनती दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में होती है। बांए हाथ के इस तेज गेंदबाज की लहराती यॉर्कर के सामने आने से बड़े से बड़े बल्लेबाज भी डरते हैं।

