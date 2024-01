AUS vs WI, Pink Ball Test: ऑस्ट्रेलिया के 5वें गेंदबाज, 350 विकेट पूरे, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights एलिक अथानाजे (आठ) को आउट किया, जो 350वां टेस्ट विकेट बन गया। 20वें ओवर में स्टार्क ने टी चंद्रपॉल (21) को पछाड़ दिया और उन्हें 21 रन पर आउट कर दिया। उपलब्धि को पूरा करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को 2 विकेट की जरूरत थी।

AUS vs WI, Pink Ball Test: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के पांचवें गेंदबाज बन गए। इस मुकाम पर पहुंचने वाले 5वें ऑस्ट्रेलियाई बन गए। स्टार्क ने यह उपलब्धि ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ डे एंड नाइट टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। दूसरे टेस्ट मैच से पहले इस उपलब्धि को पूरा करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को 2 विकेट की जरूरत थी। 20वें ओवर में स्टार्क ने टी चंद्रपॉल (21) को पछाड़ दिया और उन्हें 21 रन पर आउट कर दिया। 22वें ओवर में स्टार्क ने युवा बल्लेबाज एलिक अथानाजे (आठ) को आउट किया, जो उनका 350वां टेस्ट विकेट बन गया। 26वें ओवर में स्टार्क ने जस्टिन ग्रीव्स को 6 रन पर आउट करके वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी लाइनअप को झकझोर दिया।

1- शेन वार्नः 708

2- ग्लेन मैकग्राथः 563

3- नाथन लियोनः 512

4- डेनिस लिलीः 355

5- मिशेल स्टार्कः 351

विशिष्ट सूची में स्टार्क से आगे 4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। शेन वार्न 708 विकेटों के साथ पहले पायदान पर हैं। ग्लेन मैकग्राथ, 563 विकेटों के साथ दूसरे और नाथन लियोन 512 विकेटों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। पूर्व तेज गेंदबाज डेनिस लिली 355 विकेटों के साथ विशिष्ट सूची में चौथे स्थान पर हैं। स्टार्क 350 टेस्ट विकेट की उपलब्धि तक पहुंचने वाले तीसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए।

