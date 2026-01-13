MI vs GG: 15 गेंदों में 36 रन, भारती फूलमाली की तूफानी पारी, 3 चौके और 3 छक्के

MI vs GG Highlights: मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच आज महिला प्रीमियर लीग 2026 का छठा मैच खेला जा रहा है, मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

By संदीप दाहिमा | Updated: January 13, 2026 23:05 IST2026-01-13T22:57:41+5:302026-01-13T23:05:41+5:30

MI vs GG, Bharti Fulmali: मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच आज महिला प्रीमियर लीग 2026 का छठा मैच खेला जा रहा है, मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिसके बाद गुजरात ने 5 विकेट पर 192 रनों का स्कोर खड़ा किया, गुजरात जायंट्स की बल्लेबाज भारती फुलमाली ने आखिरी ओवरों में 15 गेंदों में 36 रन ठोक डाले, वहीं जॉर्जिया वेयरहम ने सबसे ज्यादा 33 गेंदों में 43 रन बनाए। कनिका आहूजा ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 35 रन बनाए, बेथ मूनी ने 26 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली, कुल मिलाकर गुजरात जायंट्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 192 रन बनाएं।

