MI vs DC: ईशान किशन को आउट करने के लिए अक्षर पटेल ने एक हाथ से लपका अविश्वसनीय कैच, देखें वीडियो

Highlights अक्षर पटेल ने ईशान किशन को आउट करने के लिए एक हाथ से सनसनीखेज कैच लपका यह घटना मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के 11वें ओवर में हुई आउट होने से पहले ईशान किशन ने उसी ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का लगाया था

MI vs DC, IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अक्षर पटेल ने रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ चल रहे आईपीएल 2024 के मुकाबले में ईशान किशन को आउट करने के लिए एक हाथ से सनसनीखेज कैच लपका। यह घटना मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के 11वें ओवर में हुई जब ईशान किशन अक्षर पटेल की आउटसाइड स्टंप गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर जोरदार शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि, अक्षर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लापरवाही से अपना बायाँ हाथ निकाला और गेंद को लपक लिया।

दिलचस्प बात यह है कि उनके आउट होने से पहले ईशान किशन ने उसी ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का लगाया था। विकेटकीपर-बल्लेबाज 182.61 की स्ट्राइक रेट से 23 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों सहित 42 रन बनाने के बाद ड्रेसिंग के लिए वापस चले गए।

एमआई ने रोहित शर्मा (49 रन) और ईशान किशन (42 रन) के बीच पहले विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी के बाद टिम डेविड (नााबद 45 रन) और रोमारियो शेफर्ड (नाबाद 39 रन) की मदद से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पांच विकेट पर 234 रन बनाये। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अक्षर पटेल और एनरिक नोर्किया ने दो दो विकेट झटके।

