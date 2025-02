Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, Final 2025: 8 फरवरी को मुकाबला?, मुंबई इंडियंस केपटाउन के सामने सनराइजर्स ईस्टर्न केप, काव्या मारन की टीम लगातार तीसरी बार...

Highlights Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, Final SA20, 2025: कल रात 9 बजे से फाइनल मुकाबला शुरू होगा। Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, Final SA20, 2025: टी20 वर्चस्व के लिए तैयार हैं। Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, Final SA20, 2025: फाइनल शनिवार को वांडरर्स पर खेला जाएगा।

Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, Final SA20, 2025: दक्षिण अफ्रीका एसए20 लीग फाइनल मुकाबला 8 फरवरी को खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस केपटाउन और सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम के बीच खिताबी भिड़ंत देखने को मिलेगी। नीता अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस केपटाउन पहली बार एसए20 लीग के फाइनल में प्रवेश किया है। काव्या मारन की टीम लगातार तीसरी बार एसए20 लीग के फाइनल में प्रवेश किया है। इससे पहले दोनों बार सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जीत कर परचम लहराया है। फाइनल शनिवार को वांडरर्स पर खेला जाएगा। टी20 वर्चस्व के लिए तैयार हैं।

The #BetwaySA20 Final on Saturday, will be accessible to 𝘿𝙎𝙩𝙫 𝘼𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨 𝙨𝙪𝙗𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙚𝙧𝙨 on SuperSport Variety 4 (CH209) and 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙢 𝙨𝙪𝙗𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙚𝙧𝙨 on Grandstand (CH201) and the cricket channel (CH212). pic.twitter.com/ebTtV9o3ap — Betway SA20 (@SA20_League) February 5, 2025

He set the tone early and ensured his team got off to a flyer. Tony de Zorzi is your Player of the Match 🏅 #BetwaySA20#PRvSEC#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/rzoO6m6PvN— Betway SA20 (@SA20_League) February 6, 2025

दोनों टीमें एसए20 लीग 2025 फाइनल में भाग लेंगी। बहुत कुछ दांव पर होगा। एमआईसीटी अपने पहले खिताब की तलाश में है। एसईसी खिताब की हैट्रिक पर नजर गड़ाए हुए है। इतिहास में कोई भी टीम SA20 लीग के लगातार तीन फाइनल में शामिल होने में कामयाब नहीं हुई है, लेकिन एडेन मार्कराम की टीम ने पूरा कर लिया है और अब वह इतिहास से एक जीत दूर है।

Mi Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, Final SA20, 2025: एमआई केप टाउन बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप, एसए20 लीग 2025 फाइनल लाइव स्ट्रीमिंग-

SA20 लीग 2025 का फाइनल मैच कब खेला जाएगा? SA20 लीग 2025 का फाइनल मैच MI केप टाउन बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप शनिवार, 8 फरवरी को खेला जाएगा।

कहां खेला जाएगा? एमआई केप टाउन बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच SA20 लीग 2025 का फाइनल मुकाबला जोहान्सबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा।

फाइनल मैच किस समय शुरू होगा? एमआई केप टाउन बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप का SA20 लीग 2025 फाइनल मैच रात 09:00 बजे शुरू होगा।

लाइव प्रसारण कहां देखें? एमआई केप टाउन बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप का SA20 लीग 2025 फाइनल मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? एमआई केप टाउन बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप के SA20 लीग 2025 फाइनल मैच को डिज्नी+हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

डि जोर्जी और हरमान की शानदार पारियों से सनराइजर्स ईस्टर्न केप लगातार तीसरी बार एसए20 फाइनल में

टोनी डि जोर्जी और जोर्डन हरमान के बीच शतकीय साझेदारी की मदद से सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने दूसरे क्वालीफायर में पार्ल रॉयल्स को आठ विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार एसए20 लीग के फाइनल में प्रवेश कर लिया । एसए 20 के सौवें मैच में कप्तान एडेन माक्ररम ने जैसे ही बीसवें ओवर की दूसरी गेंद पर क्वेना मफाका को विजयी चौका जड़ा, सुपरस्पोर्ट पार्क पर नारंगी झंडे हवा में लहराते दिखने लगे ।

कल ही एलिमिनेटर में जोबर्ग सुपर किंग्स को हराने के बाद सनराइजर्स ने लगातार दूसरा मैच खेला लेकिन न उनके उत्साह में कमी थी और न ही आरेंज आर्मी के । ‘सनराइजर्स ला ला ला ’ थीम गीत बार बार मैदान पर सुनाई देता रहा । अब सनराइजर्स का सामना शनिवार को वांडरर्स पर राशिद खान की कप्तानी वाली एमआई केपटाउन से होगा जो लगातार पांच मैच जीतकर पहली बार फाइनल में पहुंची है ।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने वाली पार्ल रॉयल्स ने चार विकेट पर 175 रन बनाये । फॉर्म में चल रहे 18 वर्ष के लुहान ड्रे प्रिटोरियस ने 41 गेंद में आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 59 रन की पारी खेली जो उनका तीसरा अर्धशतक है । वह क्रेग ओवरटन की गेंद पर तेरहवें ओवर में विकेट के पीछे कैच देकर लौटे ।

वहीं अपनी पारी में तीन जीवनदान पाने वाले रूबिन हरमान ने नाबाद 81 रन बनाये जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे । उनका कैच एक बार सनराइजर्स के कप्तान माक्ररम ने अपनी ही गेंद पर छोड़ा जबकि दूसरी बार उनके भाई जोर्डन ने टपकाया । अपने दोनों बेटों जोर्डन और हरमान को एक दूसरे के खिलाफ खेलते देखने के लिये उनके पिता मारियस दर्शक दीर्घा में मौजूद थे।

जिनकी जर्सी में आधा रंग जोर्डन के लिये नारंगी था तो आधा रूबिन के लिये गुलाबी था । रॉयल्स को सबसे बड़ा झटका कप्तान डेविड मिलर के विकेट के रूप में लगा जिन्हें माक्ररम ने छह के स्कोर पर पगबाधा आउट कर दिया । वहीं एसए 20 में पदार्पण करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने दिनेश कार्तिक दो रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए ।

एंडिले फेलुकवायो ने 11 गेंद में 22 रन बनाये । लगातार तीन हार के साथ तीसरे सत्र की शुरूआत करने वाली सनराइजर्स की जीत के सूत्रधार रहे जोर्जी और हरमान ने दूसरे विकेट के लिये 111 रन की साझेदारी की । सनराइजर्स ने सलामी बल्लेबाज डेविड बेडिंघम का विकेट चौथे ओवर की पहली गेंद पर ही गंवा दिया जो मफाका की गेंद पर विकेट के पीछे कार्तिक को कैच देकर लौटे ।

जोर्जी ने लीग में पहला अर्धशतक जड़ते हुए सिर्फ 49 गेंद में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से 78 रन बनाये । वहीं हरमान ने 48 गेंद में 69 रन की नाबाद पारी खेली जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल थे । जोर्जी को पंद्रहवें ओवर में डुनिथ वेलालागे ने पवेलियन भेजा । इसके बाद जोर्डन और माक्ररम ने टीम को चार गेंद बाकी रहते जीत तक पहुंचाया । सनराइजर्स ने 2023 में पहले सत्र में प्रिटोरिया कैपिटल्स और अगले साल डरबन सुपर जाइंट्स को हराकर खिताब जीता था ।

हारने के बाद पार्ल रॉयल्स के कप्तान डेविड मिलर ने कहा ,‘‘ टी20 क्रिकेट में गलती की गुंजाइश नहीं होती लेकिन हम आखिरी दो लीग मैचों में लय से भटक गये । लेकिन मुझे टीम के प्रदर्शन पर गर्व है और सभी खिलाड़ियों ने अपना शत प्रतिशत देने की कोशिश की ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हमने टूर्नामेंट में शुरूआती चरण में शानदार प्रदर्शन किया लेकिन अंत में जब जरूरत थी तब उसे दोहराने में नाकाम रहे । ’’