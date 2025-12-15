क्या मेस्सी ICC T20I वर्ल्ड कप 2026 के लिए मुंबई आएंगे? जय शाह ने वानखेड़े में IND बनाम USA मैच के लिए किया इनवाइट

ICC T20I WC 2026: सोमवार को लियोनेल मेसी अपने भारत दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए दिल्ली पहुंचे। अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी का स्वागत आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने किया, जिन्होंने उन्हें अगले साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत वापस आने का न्योता दिया। शाह ने मेसी, लुइस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल को 7 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम अमेरिका मैच का टिकट भी दिया।

लियोनेल मेस्सी, लुइस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल को भी इंडियन टीम की जर्सी दी गईं, जिनके पीछे उनके नाम और नंबर लिखे थे। जैसा कि उम्मीद थी, मेस्सी को नंबर 10 की जर्सी मिली, सुआरेज़ को नंबर 9 और रोड्रिगो डी पॉल को नंबर 7 की जर्सी मिली।

ICC Chairman Jay Shah presented India Vs Australia T20WC tickets to Leo Messi. pic.twitter.com/dh3RjUhVV9 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 15, 2025

Lionel Messi, Delhi CM Rekha Gupta & Jay Shah at Arun Jaitely stadium. 🙌 pic.twitter.com/wMh5R55HST — Tanuj (@ImTanujSingh) December 15, 2025

38 साल के मेस्सी का अरुण जेटली स्टेडियम में हीरो जैसा स्वागत हुआ, फैंस उनके पूरे समय तक मेस्सी-मेस्सी चिल्लाते रहे। बार्सिलोना के इस लेजेंड ने भीड़ में कुछ गेंदें भी मारीं, जिससे दिल्ली की भीड़ बहुत खुश हुई। तीनों ने मिनर्वा फुटबॉल अकादमी के छोटे बच्चों के साथ एक रोंडो में भी हिस्सा लिया।