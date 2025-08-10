VIDEO: मैक्सवेल ने बाउंड्री के पास हैरान करने वाला अविश्वनीय कैच लपकर दक्षिण अफ़्रीकी स्टार को किया आउट

रिकेल्टन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी क्षणों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन मैक्सवेल ने बाउंड्री के पास एक शानदार कैच लपका। रिकेल्टन ने ड्वार्शुइस की गेंद को लॉन्ग-ऑन की ओर स्लैश किया, तभी मैक्सवेल ने रस्सी के अंदर से छलांग लगाकर गेंद को लपक लिया।

By रुस्तम राणा | Updated: August 10, 2025 21:11 IST2025-08-10T21:10:59+5:302025-08-10T21:11:07+5:30

Maxwell took an incredible catch near the boundary to dismiss the South African star | VIDEO: मैक्सवेल ने बाउंड्री के पास हैरान करने वाला अविश्वनीय कैच लपकर दक्षिण अफ़्रीकी स्टार को किया आउट

VIDEO: मैक्सवेल ने बाउंड्री के पास हैरान करने वाला अविश्वनीय कैच लपकर दक्षिण अफ़्रीकी स्टार को किया आउट

googleNewsNext

AUS vs SA, 1st T20I: टिम डेविड ने 52 गेंदों में आठ छक्कों की मदद से 83 रनों की तूफानी पारी खेली और रविवार को डार्विन में खेले गए अपने पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 17 सालों में खेले गए पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, मेजबान टीम 20 ओवरों की आखिरी गेंद पर 178 रनों पर ऑल आउट हो गई। कैमरून ग्रीन (13 गेंदों में 35 रन) ही एकमात्र अन्य बल्लेबाज़ थे जो रन बनाने में सफल रहे, जबकि बाएँ हाथ की तेज़ गेंदबाज़ क्वेना मफाका ने 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को टी20 में ऑल आउट कर दिया।

लेकिन डेविड की शानदार पारी ही काफी साबित हुई, जिसके जवाब में प्रोटियाज़ टीम 161/9 पर सिमट गई। यह रयान रिकेल्टन की 71 रनों की जुझारू पारी के बावजूद था, जो बाउंड्री पर ग्लेन मैक्सवेल के शानदार कैच का शिकार हुए। रिकेल्टन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी क्षणों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन मैक्सवेल ने बाउंड्री के पास एक शानदार कैच लपका। रिकेल्टन ने ड्वार्शुइस की गेंद को लॉन्ग-ऑन की ओर स्लैश किया, तभी मैक्सवेल ने रस्सी के अंदर से छलांग लगाकर गेंद को लपक लिया और फिर उसे अपने कंधे के ऊपर से छोड़ते हुए वापस आकर गेंद को एक बार फिर से अपने कब्जे में ले लिया।

जोश हेज़लवुड ने 27 रन देकर 3 और बेन ड्वार्शुइस ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5-0 से श्रृंखला जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने मार्श की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपनी मंशा का संकेत दिया। लेकिन उन्होंने अपने सलामी जोड़ीदार ट्रैविस हेड (2) और जोश इंगलिस (गोल्डन डक) को तीन गेंदों के अंतराल में खो दिया और विकेट गिरने का सिलसिला चलता रहा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया 75/6 के स्कोर पर मुश्किल में था जब मिच ओवेन दो रन बनाकर आउट हो गए और ख़तरनाक बल्लेबाज़ मैक्सवेल एक रन बनाकर आउट हो गए।

लेकिन डेविड ने डटे रहे और ड्वार्शुइस (17) के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 59 रन जोड़े। ट्रिस्टन स्टब्स ने 56 रन पर डेविड का कैच छोड़ दिया, हालाँकि स्टब्स ने कैच पकड़कर इसकी भरपाई की और इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को उनकी दमदार पारी के बाद आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही जब कप्तान एडेन मार्करम पहले ही ओवर में हेज़लवुड की गेंद पर आउट हो गए और छठे ओवर तक उन्होंने 48 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे।

रिकेल्टन और स्टब्स (37) ने 71 रनों की मज़बूत साझेदारी की, लेकिन हेज़लवुड ने एक ओवर में दो विकेट लेकर उनकी लय तोड़ दी।  दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं जब अगले ओवर में एडम ज़म्पा ने हेज़लवुड की बराबरी कर ली। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच मंगलवार को डार्विन में होगा।

Open in app
टॅग्स :Glenn MaxwellAustralia Cricket TeamSouth Africa Cricket TeamT20ग्लेन मैक्सेवलऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटी20