Manoj Tiwary Ranji Trophy: रायुडू और मनोज तिवारी ने संन्यास पर लिया यू-टर्न, सोशल मीडिया पर ट्वीट वायरल, देखें वीडियो और पोस्ट

Highlights मोईन अली एशेज खेलने के लिए अपने टेस्ट संन्यास से वापस आए थे। अंबाती रायुडू ने पिछले साल आईपीएल से संन्यास की घोषणा के बाद अपना ट्वीट हटा दिया था। फैन ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2022 में ऐसा कुछ होगा।

Manoj Tiwary Ranji Trophy: भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने 8 अगस्त को अपने संन्यास पर यू-टर्न लेते हुए घोषणा की कि वह प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी जीतने के प्रयास में अभी भी बंगाल के लिए एक और साल खेलना चाहते हैं। तिवारी ने पिछले सप्ताह क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी लेकिन अब उन्होंने वापसी कर ली है।

Both Vihari and Gill will be playing legends cricket before that day comes.