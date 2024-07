Major League Cricket Title 2024: वाशिंगटन फ्रीडम चैंपियन, जानें किस खिलाड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता, देखें अवॉर्ड लिस्ट, टॉप-5 खिलाड़ियों की सूची

Highlights Major League Cricket Title 2024 live update: स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के शानदार प्रदर्शन किया। Major League Cricket Title 2024 live update: स्टीव स्मिथ ने फाइनल में कप्तानी पारी खेली। Major League Cricket Title 2024 live update: स्टीव स्मिथ ने 88 रन की शानदार पारी खेली।

Major League Cricket Title 2024 live update: शानदार, जानदार और सुपरहिट!, ग्रांड प्रेयरी स्टेडियम में वाशिंगटन फ़्रीडम ने पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। सेन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम को बुरी तरह से मात दी। पावर हिटिंग और रणनीतिक गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन में वाशिंगटन फ्रीडम ने ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम सेन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स पर 96 रन की बड़ी जीत के साथ मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2024 ट्रॉफी पर अपना नाम दर्ज कराया। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के शानदार प्रदर्शन किया। स्मिथ ने फाइनल में कप्तानी पारी खेली।

Saurabh Netravalkar wins the Willow Leading Wicket Taker Award 🎖️ for picking up 15 scalps during the 2024 Cognizant Major League Cricket tournament 🏏 #MLC2024 | #T20 | #MLCChampionship | #SFUvWF | #Willowpic.twitter.com/YW3TO7dJQk — Major League Cricket (@MLCricket) July 29, 2024

Major League Cricket Title 2024 live update: किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार-

स्टीव स्मिथःप्लेयर ऑफ द मैच

ट्रेविस हेडः प्लेयर ऑफ द सीरीज

स्टीव स्मिथः सबसे मूल्यवान खिलाड़ी

फाफ डु प्लेसिसः सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का पुरस्कार जीता

सौरभ नेत्रवलकरः सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का पुरस्कार जीता।

हसन खानः सर्वश्रेष्ठ घरेलू खिलाड़ी का बार्ट किंग पुरस्कार।

The Bart King award 🏆 for the best domestic player of #MLC2024 goes to Hassan Khan 🦄 for his wonderful display with both bat and ball 🏏 #MLC | #CognizantMajorLeagueCricket | #T20pic.twitter.com/S49HoFHDpN — Major League Cricket (@MLCricket) July 29, 2024

Major League Cricket Title 2024 live update: टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट

1. फाफ डु प्लेसिसः 420

2. स्टीवन स्मिथः 336

3. ट्रेविस हेडः 336

4. फिन एलनः 306

5. डेवोन कॉनवेः 293

🏏 Congratulations to Faf du Plessis who has been named the @authenticroyalfoods leading run scorer for Major League Cricket 2024! 👑👏#MLC2024#T20#MLCChampionship#SFUvWF#AuthenticRoyalfoodspic.twitter.com/pWKCZpNe3A — Major League Cricket (@MLCricket) July 29, 2024

Major League Cricket Title 2024 live update: सबसे अधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

1. सौरभ नेत्रवलकरः 15

2. रचिन रवीन्द्रः 12

3. मार्को जानसनः 11

4. कैमरून ग्रीनः 11

5. राशिद खानः 10

Faf Du Plessis receives his Royal Leading Run Scorers Trophy, for scoring 420 runs at an average of 52 over the 8 games he has played. @authenticroyalfoods #MLC2024#T20#MLCChampionship#SFUvWF#AuthenticRoyalfoodspic.twitter.com/8m2Wmmfr1R — Major League Cricket (@MLCricket) July 29, 2024