Major League Cricket 2024 Final live: टी20 विश्व कप में नहीं खिलाया, कप्तानी में स्मिथ ने रचा इतिहास, 52 गेंद में 88 रन की पारी खेल टीम को चैंपियन बनाया, देखें वीडियो

Major League Cricket 2024 Final live: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने कमाल का प्रदर्शन किया। स्टीव को कंगारू टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप में जगह नहीं मिली थी। स्मिथ ने अपनी कप्तानी में वाशिंगटन फ्रीडम को चैंपियन बनाया। वाशिंगटन फ्रीडम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट 207 रन बनाए, जवाब में सेन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम 16 ओवर में 111 पर आउट हो गई। स्मिथ ने 52 गेंद में 88 रन की पारी खेली। इस दौरान 8 चौके और 6 छक्के मारे। स्मिथ को प्लेयर ऑफ द मैच और ट्रेविड हेड को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

वाशिंगटन फ्रीडम ने डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में कप्तान स्टीव स्मिथ के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन के साथ एमएलसी 2024 का खिताब जीतकर कारनामा किया। स्मिथ पूरे अभियान में शानदार फॉर्म में रहे। ने केवल 52 गेंदों में 88 रन बनाए। मार्को जानसन और रचिन रवींद्र ने तीन-तीन विकेट लिए। फाइनल की जीत का मंच फ़्रीडम के कप्तान स्मिथ द्वारा तैयार किया गया था।

For his sensational 🤩 knock of 8️⃣8️⃣ off just 52 balls, Steve Smith has been awarded the MVP for the Championship Final! 🏆 #MLC2024 | #CognizantMajorLeagueCricket | #T20 | #MLCChampionshippic.twitter.com/0x2KFPDawl — Major League Cricket (@MLCricket) July 29, 2024

सीज़न में उनका कुल स्कोर 148.67 की स्ट्राइक रेट से 336 रन रहा। स्मिथ की पारी 88 रन पर समाप्त हुई, जब कमिंस ने शॉर्ट गेंद फेंकी और आउट हुए। शतक से चूक गए। 22 गेंदों में 40 रन बनाने वाले मैक्सवेल भी जोश इंग्लिस की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सेन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ चार साल का करार किया है।