भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 3, 2025 20:08 IST2025-11-03T20:05:47+5:302025-11-03T20:08:22+5:30

Madhya Pradesh government give Rs 10000000 Kranti Gaur Himachal Pradesh government Rs 1 crore Renuka Singh World Cup winning players showered rewards | क्रांति गौड़ को 10000000 रुपये देगी मप्र सरकार और रेणुका सिंह को 1 करोड़ रुपये देगी हिमाचल प्रदेश सरकार, विश्व कप जीतने वाली खिलाड़ी पर इनाम की बारिश

Highlightsप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।क्रांति गौड़ भी महिला विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सोमवार को एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पत्रकारों से कहा, "मैं हमारी राज्य की बेटी और देश की बेटियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कल रात क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया।’’ उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां उसी तरह आगे बढ़ रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा,"मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ भी महिला विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से छतरपुर की बेटी क्रांति को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूं,"। बुंदेलखंड के छतरपुर के घुवारा की रहने वाली क्रांति गौड़ ने अपनी गेंदबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने रेणुका सिंह को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व चैंपियन बनी भारतीय महिला विश्व कप टीम की सदस्य तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर के लिए सोमवार को एक करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की। रेणुका शिमला जिले के रोहड़ू की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे देश की बेटियों ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है’’। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम और उसकी कप्तान को बधाई दी। बाद में मुख्यमंत्री ने रेणुका को फोन करके भी बधाई दी।

उन्होंने उनकी गेंदबाजी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपने प्रयास से विरोधियों पर दबाव बनाए रखा। सुक्खू ने रेणुका से कहा, ‘‘मैंने फाइनल मैच देखा और आपने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे राज्य को आप पर गर्व है।’’ मुख्यमंत्री ने उन्हें नौकरी देने का भी आश्वासन दिया।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम और उसके सहयोगी स्टाफ को पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जीतने के लिए सोमवार को 51 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। हरमनप्रीत के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वैश्विक ट्रॉफी जीती।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को पीटीआई को बताया, ‘‘ बीसीसीआई विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मान के तौर पर 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देगा। इसमें सभी खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य शामिल हैं।’’

बोर्ड ने बाद में बयान में कहा कि इस शानदार सफलता का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, सहायक स्टाफ और चयन समिति के लिए 51 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है जो देश की खेल की शान में उनके बेहतरीन प्रदर्शन, लगन और योगदान को देखते हुए दिया गया है। बीसीसीआई ने भारत में महिला क्रिकेट के लिए जय शाह की ‘अहम भूमिका’ पर भी जोर दिया। जय शाह पहले बोर्ड के सचिव थे और अब आईसीसी के चेयरमैन हैं।

