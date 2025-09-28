IND vs PAK: कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा

IND vs PAK, Asia Cup Final: भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में इतिहास रच दिया। इस स्टार स्पिनर ने रविवार को फाइनल में श्रीलंकाई दिग्गज लसिथ मलिंगा का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया।

कुलदीप ने एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों मिलाकर) के इतिहास में किसी गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेटों का मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मलिंगा के 32 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मुकाबले से पहले, कुलदीप के नाम 31 विकेट थे और उन्होंने सलमान अली आगा के रूप में अपना दूसरा विकेट लेकर श्रीलंकाई गेंदबाज को पीछे छोड़ दिया।

बायें हाथ के भारतीय स्पिनर ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में चार विकेट लिए। सलमान अली आगा के अलावा उन्होंने सैम अय्यूब, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ को अपना शिकार बनाया। अफरीदी और अशरफ दोनों अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। कुलदीप ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 30 रन दिए।

एशिया कप में सर्वाधिक विकेट (वनडे और टी20 मिलाकर):

1 - कुलदीप यादव: 18 मैचों में 36 विकेट

2 - लसिथ मलिंगा: 15 मैचों में 33 विकेट

3 - मुथैया मुरलीधरन: 24 मैचों में 30 विकेट

4 - रवींद्र जडेजा: 26 मैचों में 29 विकेट

5 - शाकिब अल हसन: 25 मैचों में 28 विकेट