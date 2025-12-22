59 प्रथम श्रेणी, 68 लिस्ट ए और 92 टी20 मैच में 224, 96 और 74 विकेट, आईपीएल में किसी टीम ने नहीं खरीदा, गौतम ने लिया संन्यास

गौतम ने कर्नाटक के लिए अपना आखिरी मैच 2023 में खेला था जबकि आईपीएल में उनका अंतिम मुकाबला लखनऊ सुपरजायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 2024 में खेला गया मैच था। 

Krishnappa Gowtham announces retirement taking 224, 96 and 74 wickets in 59 first-class, 68 List A and 92 T20 matches not bought any team in IPL | 59 प्रथम श्रेणी, 68 लिस्ट ए और 92 टी20 मैच में 224, 96 और 74 विकेट, आईपीएल में किसी टीम ने नहीं खरीदा, गौतम ने लिया संन्यास

Highlightsराष्ट्रीय टीम के लिए उन्होंने सिर्फ एक मैच (वनडे) श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2021 में खेला था।गौतम के लिए 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।प्रतिबद्धता और कर्नाटक के प्रति उनकी वफादारी को दर्शाता है।

बेंगलुरुः भारत के लिए एक वनडे मैच खेलने वाले कर्नाटक के पूर्व हरफनमौला के गौतम ने सोमवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। ऑफ स्पिनर और निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले गौतम ने कर्नाटक के लिए 59 प्रथम श्रेणी और 68 लिस्ट ए मैचों में क्रमशः 224 और 96 विकेट लिए। इस 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 92 टी20 मैचों में 74 विकेट लिए । उन्होंने इस प्रारूप में 158.18 की स्ट्राइक रेट से रन बनाये जो बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता को दिखाता है। राष्ट्रीय टीम के लिए उन्होंने सिर्फ एक मैच (वनडे) श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2021 में खेला था।

गौतम ने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘मैंने कई बार वापसी की है, कई बार हताशा के कगार से वापसी की है।  मैं अगर फिर से कर्नाटक टीम में जगह बना लेता, तो यह उन युवा खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता जो टीम का भविष्य हैं।’’ संन्यास की घोषणा के समय गौतम के साथ केएससीए (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ) अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद, उपाध्यक्ष सुजीत सोमसुंदर और सचिव संतोष मेनन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पास दूसरे राज्य में जाने का विकल्प था, लेकिन मैंने इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया।’’

गौतम एक समय इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा मांग वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे थे। उन्होंने इस लीग में पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। गौतम के लिए 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।

वह उस समय सबसे अधिक राशि हासिल करने वाले अनकैप्ड (राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले) खिलाड़ी थे। इस मौके पर प्रसाद ने कहा, ‘‘ वह एक शानदार क्रिकेटर और एक जुझारू खिलाड़ी रहे है। उन्होंने ऑलराउंडर के रूप में  बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने लगभग 400 विकेट लिए हैं।’’

भारत के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘ यह उनकी प्रतिबद्धता और कर्नाटक के प्रति उनकी वफादारी को दर्शाता है। उन्हें कर्नाटक से बाहर खेलने के कुछ अवसर मिले थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया।’’ गौतम ने कर्नाटक के लिए अपना आखिरी मैच 2023 में खेला था जबकि आईपीएल में उनका अंतिम मुकाबला लखनऊ सुपरजायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 2024 में खेला गया मैच था। 

