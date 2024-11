WATCH: केएल राहुल का फ्लॉप शो जारी, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अजीब तरीके से हुए आउट

Highlights कोरी रोचिचियोली के खिलाफ, राहुल ने एक गेंद को पूरी तरह से गलत समझा जो ऊपर फेंकी गई थी और सीधे आ रही गेंद को छोड़ना चाहा गेंद उनके बाएं पैड से टकराने के बाद उनके पैरों के बीच स्टंप से जा टकराई, जिससे राहुल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी भारतीय ओपनर बल्लेबाज ने राहुल ने मैच में सिर्फ 14 (4 और 10) रन बनाए

AUS A vs IND A: केएल राहुल शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में दूसरी पारी में 44 गेंदों का सामना करने के बाद विचित्र तरीके से आउट हो गए, क्योंकि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (BGT) से पहले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाज का संघर्ष जारी रहा। राहुल, जिन्हें रोहित शर्मा की जगह पहले टेस्ट में पारी की शुरुआत करने की उम्मीद थी, को ऑस्ट्रेलिया में परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के लिए जल्दी भेजा गया था।

हालांकि, भारतीय थिंक-टैंक का विचार काम नहीं आया क्योंकि राहुल दोनों पारियों में विफल रहे। जबकि वह सिर्फ चार रन बनाकर आउट हो गए, दाएं हाथ का यह बल्लेबाज बीच में खेलने के दौरान पूरी तरह से लय में नहीं दिखा। कोरी रोचिचियोली के खिलाफ, राहुल ने एक गेंद को पूरी तरह से गलत समझा जो ऊपर फेंकी गई थी और सीधे आ रही गेंद को छोड़ना चाहा।

गेंद उनके बाएं पैड से टकराने के बाद उनके पैरों के बीच स्टंप से जा टकराई, जिससे राहुल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। राहुल ने मैच में सिर्फ 14 (4 और 10) रन बनाए, यह एक ऐसा आंकड़ा है जो कोच गौतम गंभीर की रातों की नींद हराम कर सकता है। इससे पहले, राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक मैच खेला था, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु में 0 और 12 रन बनाए थे। जहां तक ​​मैच का सवाल है, शुक्रवार को एक बार फिर भारत का शीर्ष क्रम ध्वस्त हो गया।

What was that? Asks KL Rahul pic.twitter.com/N7XA8hCJrN