जिम्बाब्वे दौरे के लिए बड़ा बदलाव, धवन की जगह केएल राहुल होंगे टीम के कप्तान

Highlights राहुल होंगे जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के कप्तान धवन संभालेंगे उप-कप्तान की जिम्मेदारी फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं राहुल

नई दिल्ली: भारतीय टीम के आगामी जिम्बाब्वे दौरे को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जानकारी दी है कि अब जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के कप्तान केएल राहुल होंगे। इससे पहले शिखर धवन को जिम्बाब्वे दौरे के लिए कप्तान नियुक्त किया गया था। केएल राहुल को ही एशिया कप के लिए भी टीम इंडिया का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित शर्मा के बाद टीम की बागडोर संभालने के लिए बोर्ड राहुल की तरफ ही देख रहा है। राहुल बीसीसीआई द्वारा आयोजित फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं।

NEWS - KL Rahul cleared to play; set to lead Team India in Zimbabwe.



More details here - https://t.co/GVOcksqKHS#TeamIndiapic.twitter.com/1SdIJYu6hv