KKR vs SRH: केकेआर के लिए आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों में 64 रन बनाए तो इंटरनेट पर मचा तहलका

Highlights KKR ने SRH के खिलाफ 7 विकेट पर 208 रन का मजबूत स्कोर बनाया आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों में नाबाद 64 रनों की पारी खेली जबकि फिल साल्ट ने 40 में से 54 रन बनाए

KKR vs SRH IPL 2024: फिल साल्ट के ठोस अर्धशतक के बाद आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों में नाबाद 64 रनों की पारी खेली, जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को आईपीएल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 7 विकेट पर 208 रन का मजबूत स्कोर बनाया। साल्ट, जो नीलामी में नहीं बिके और उन्हें जेसन रॉय की जगह टीम में शामिल किया गया, ने तेजी लाने की कोशिश करते हुए मयंक मार्कंडे (3/39) द्वारा आउट होने से पहले केवल 38 गेंदों में अपना तीसरा आईपीएल अर्धशतक पूरा किया।

इंग्लिश बल्लेबाज ने 40 में से 54 रन बनाए। रसेल ने मार्कंडे के खिलाफ तब शुरुआत की जब उन्होंने एसआरएच लेग स्पिनर को स्टैंड में गहराई से लॉन्च किया - पांच गेंदों में तीन छक्के। मार्कंडेय ने एक पल के लिए सोचा कि जब एडेन मार्कराम ने लॉन्ग-ऑन पर ब्लाइंडर लिया तो उन्हें आखिरी बार हंसी आई, लेकिन रीप्ले से पता चला कि उन्होंने फॉरवर्ड डाइविंग कैच को रोक दिया, जिससे रसेल को 20 रन पर राहत मिली।

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चेतावनी के संकेत जारी थे और जमैका के खिलाड़ी ने भुवनेश्वर कुमार के ओवर में दो चौके और दो छक्के लगाए, जिससे अंततः 26 रन बने। दूसरे छोर पर रिंकू सिंह ने 15 गेंदों में 23 रन बनाए और दोनों ने 33 गेंदों में 81 रन जोड़े और केकेआर ने आखिरी पांच ओवरों में 85 रन बनाए।

Andre Russell 💪 The beast is back. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 23, 2024

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर दोनों को आउट किया और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर के साथ मिलकर केकेआर को पावरप्ले के अंदर रोकने के लिए चार ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। भुवनेश्वर ने शुरूआती ओवर में शानदार गेंदबाजी की जब उन्होंने साल्ट और सुनील नरेन की ओर गेंद को दोनों तरफ घुमाया, जिससे उन्हें जगह मिल गई और उन्होंने केवल तीन रन दिए।

ANDRE RUSSELL BECOMES THE FASTEST TO HIT 200 SIXES IN THE IPL...!!!! 🤯🔥 pic.twitter.com/mfJJFMKyRP — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 23, 2024

दुनिया के दूसरे नंबर के टी-20 बल्लेबाज ने मार्को जानसन को अपनी बाहें मुक्त करने के लिए चुना और इस दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज को ऑफ-साइड कॉरिडोर में लगातार तीन छक्के मारे। लेकिन केकेआर ने अचानक गड़बड़ी के कारण नरेन को खो दिया और भुवनेश्वर के एक और अच्छे ओवर के बाद, कमिंस ने एक स्मार्ट कप्तानी चाल में नटराजन को लाया।

Fifty from just 20 balls including 1 four & 6 sixes - mad hitting from the madman. ⭐👊 pic.twitter.com/Ostb9cUz3o — Johns. (@CricCrazyJohns) March 23, 2024

इसने अद्भुत काम किया क्योंकि उन्होंने वेंकटेश और वापसी करने वाले कप्तान श्रेयस को तीन गेंदों में आउट कर दिया, दोनों बड़े शॉर्ट खेलने चक्कर में आउट हुए। नटराजन ने वेंकटेश को धोखा देने के लिए अपनी लंबाई में बदलाव किया, जबकि श्रेयस, जो पीठ की चोट के कारण पिछले सीज़न से चूक गए थे, कमिंस के लॉन्ग-ऑफ पर ब्लाइंडर लेने के कारण दो गेंद पर शून्य पर आउट हो गए।

51.59% of ANDRE RUSSELL CAREER IPL RUNS HAVE COME THROUGH SIXES 🤯#IPL2024 | #KKRvSRHpic.twitter.com/YIk72n1xlv — KKR Vibe (@KnightsVibe) March 23, 2024

मार्कंडेय भी अपने पहले ओवर में सक्रिय हो गए जब उन्होंने गुगली से नितीश राणा को चकमा दे दिया क्योंकि केकेआर के उप-कप्तान ने बैकवर्ड पॉइंट पर राहुल त्रिपाठी को आसान कैच दे दिया जिससे केकेआर आठ ओवर के अंदर 51/4 पर सिमट गया। लेकिन साल्ट दृढ़ रहे क्योंकि उन्हें नवोदित रमनदीप सिंह का अच्छा समर्थन मिला, जिन्होंने 54 रनों की मनोरंजक साझेदारी करके तेजी से रन बनाए।

रमनदीप ने कमिंस को एक चौका लगाया और फिर एक छोटा छक्का जड़ दिया। कमिंस द्वारा आउट होने से पहले उन्होंने 17 गेंदों में 35 रन की अपनी पारी में मार्कंडे और जानसन और शाहबाज़ अहमद पर तीन और छक्के लगाए। इस साझेदारी ने रसेल और रिंकू द्वारा अंतिम आक्रमण के लिए माहौल तैयार किया।