KKR vs RCB: विवादास्पद आउट होने के बाद विराट कोहली ने अंपायर से बहस की, जानिए क्या कहता है ICC का नो बॉल से जुड़ा नियम

Highlights केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान विराट कोहली एक विवादास्पद फैसले में शामिल रहे कोहली थर्ड अंपायर के उन्हें आउट देने वाले फैसले से नाराज हो गए फैसले से नाखुश कोहली ने पहले अंपायर से बहस की और बल्ला बाउंड्री रोप पर दे मारा

KKR vs RCB: विराट कोहली एक विवादास्पद फैसले में शामिल थे, जिससे रविवार को आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान नाराज हो गए। हर्षित राणा ने पारी के तीसरे ओवर में कोहली को फुल टॉस गेंद फेंकी जो कमर के ऊपर से नो बॉल जैसी लग रही थी।

कोहली गेंद से जुड़ने में नाकाम रहे और कैच एंड बोल्ड हो गए। ऑन-फील्ड अंपायर ने निर्णय को तीसरे अंपायर, माइकल गफ़ को संदर्भित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने कोहली की बर्खास्तगी को वैध ठहराया गया। फैसले से नाखुश कोहली ने पहले अंपायर से बहस की और बल्ला बाउंड्री रोप पर दे मारा।

आईसीसी के 41.7.1 नियम के अनुसार, “कोई भी डिलीवरी, जो पॉपिंग क्रीज पर सीधे खड़े स्ट्राइकर की कमर की ऊंचाई से ऊपर, बिना पिच किए गुजरती है या पास हो जाती, अनुचित मानी जाएगी। इससे स्ट्राइकर को शारीरिक चोट लगने की संभावना है। अगर गेंदबाज ऐसी गेंद फेंकता है तो अंपायर तुरंत नो बॉल का संकेत देगा।

You are the third umpire for #KKRvRCB.



Would you have given Virat Kohli OUT ❌ or NOT OUT ✅? pic.twitter.com/v6SbfO0HiZ