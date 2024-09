'खा ले मां कसम नहीं लेगा': ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की स्टंप-माइक पर जबरदस्त नोकझोंक वायरल, WATCH

2024 Duleep Trophy: ऋषभ पंत 21 महीने के अंतराल के बाद 2024 दलीप ट्रॉफी के पहले दौर के मैचों के दौरान लाल गेंद वाले क्रिकेट में लौटे हैं। स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन की अगुवाई वाली इंडिया बी लाइन-अप का हिस्सा हैं, जिसने बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में इंडिया ए को हराया था।

पंत न केवल लंबे प्रारूप में विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं, बल्कि एक उचित मनोरंजनकर्ता भी हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं, तो वह सुनिश्चित करते हैं कि हर प्रशंसक अपने सेट के किनारे पर हो, लेकिन जब वह विकेट के पीछे होते हैं तो मस्ती की कोई कमी नहीं होती है।

पंत को एक चिरस्थायी कीपर के रूप में जाना जाता है जो हमेशा स्टंप-माइक पर सक्रिय रहता है, और आज के मैच के दौरान दलीप ट्रॉफी मैच के दौरान भी ऐसा ही हुआ। कुलदीप यादव, जो पंत के खिलाफ खेल रहे थे और इंडिया ए टीम का हिस्सा हैं, लेकिन भारतीय टीम के साथ-साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए 26 वर्षीय पंत के साथी हैं, पंत के साथ कुछ मज़ेदार मज़ाक का विषय थे।

रविवार (8 सितंबर) को मैच के समापन चरण में पंत और कुलदीप की मजेदार बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब कुलदीप बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत ए के लिए खेल बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब पंत अपने सबसे अच्छे खेल में थे। भारतीय विकेटकीपर ने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे करीब आएं और सुनिश्चित करें कि कुलदीप एक रन न ले सकें।

पंत की यह बात सुनकर कुलदीप ने जवाब दिया कि वह एक रन नहीं लेंगे। पंत ने कहा, "खा ले मां कसम नहीं लेगा।" कुछ मिनट बाद, पंत और कुदीप के बीच एक और मज़ेदार बातचीत हुई जिसमें पंत ने अब अपने फील्डर्स से कहा कि उन्हें एक रन लेने दें क्योंकि उनके पास एक शानदार योजना है।

कुलदीप ने एक बार फिर पंत को जवाब दिया, इस बार यह सवाल करके कि वह इतने तनाव में क्यों हैं। डीसी कप्तान ने इस बार कुलदीप को डांटने का नाटक करते हुए कहा, "आउट हो ना जल्दी।"

