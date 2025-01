Karun Nair: 89 चौके, 16 छक्का, 5 शतक, 752 रन, 8 मैच, 7 पारी और 752 औसत?, विजय हजारे ट्रॉफी में रन मशीन बने करुण नायर

Highlights करुण नायर ने अब तक 89 चौके और 16 छक्का मार चुके हैं। आर. गायकवाड़ के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पांच पारियों में 220 और चार शतकों के औसत से 660 रन बनाए थे।

Karun Nair: शानदार लय में चल रहे करुण नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी राष्ट्रीय एकदिवसीय टूर्नामेंट में कमाल कर दिया। 33 साल के नायर मौजूदा सत्र के 08 मैचों की 07 पारियों 752 रन बना चुके हैं और सिर्फ एक बार आउट हुए है, जिससे उनका औसत भी 752 रन का है। नायर ने लिस्ट ए स्तर पर लगातार चार शतक लगाकर कर्नाटक के पूर्व साथी देवदत्त पडिक्कल, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज अलविरो पीटरसन की बराबरी की थी। लिस्ट ए में लगातार मैचों में सबसे ज्यादा शतक लगाने का मौजूदा रिकॉर्ड नारायण जगदीसन के नाम पर है, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के 2022-23 सत्र में लगातार पांच शतक लगाए थे। विदर्भ के कप्तान ने अपनी अच्छी फॉर्म बरकरार रखी और सात पारियों में अपना छठा 50+ स्कोर बनाया। 44 गेंदों में 88 रन बनाकर नाबाद रहे।

Karun Nair misses equalling the world record for most consecutive List A hundreds by only 12 runs, finishing on 88* off 44! But what a phenomenal streak has this been nevertheless! 752 runs at a 752 average in this #VijayHazareTrophy. Vidarbha finish with a record high 380/3.