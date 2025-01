Karnataka vs Baroda, Quarter Final 2025: कर्नाटक 5 रन से जीता, सेमीफाइनल में पहुंचा, हार्दिक पांड्या की टीम बड़ौदा बाहर

Highlights Karnataka vs Baroda, Quarter Final 2025: बड़ौदा की टीम 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 276 रन बना सकी Karnataka vs Baroda, Quarter Final 2025: बड़ौदा की टीम को 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। Karnataka vs Baroda, Quarter Final 2025: देवदत्त पड्डिकल ने 99 गेंद में 15 चौके और 2 छक्के की मदद से 102 रन बनाए।

Karnataka vs Baroda, Quarter Final 2025: विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने रोमांच मुकाबले में 5 रन से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या की टीम बड़ौदा का सपना टूट गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 281 रन बनाए।

Devdutt Padikkal all boundaries today pic.twitter.com/kwv51cBNEE— RCB Zone (@TheRcbZone) January 11, 2025

जवाब में बड़ौदा की टीम 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 276 रन बना सकी और 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक के लिए देवदत्त पड्डिकल ने शतकीय पारी खेली। देवदत्त पड्डिकल ने 99 गेंद में 15 चौके और 2 छक्के की मदद से 102 रन बनाए। देवदत्त पड्डिकल को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। 15 जनवरी को कर्नाटक की सेमीफाइनल खेलेगी।

DEVDUTT PADIKKAL IN LIST A CRICKET:



Innings - 30

Hundreds - 9

Fifties - 11



This is Madness 🎖️📢 pic.twitter.com/5mOwdX8mxC — Johns. (@CricCrazyJohns) January 11, 2025

Devdutt Padikkal makes a stellar comeback in the Vijay Hazare Trophy with a brilliant 96-ball century! 💥💯



📸- Jio Cinema pic.twitter.com/WGj1nrtrky— CricTracker (@Cricketracker) January 11, 2025

CENTURY FOR DEVDUTT PADIKKAL IN KNOCKOUTS!!!!!pic.twitter.com/Fp4trG8wA8— RCB Zone (@TheRcbZone) January 11, 2025

कर्नाटक के प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त पड्डिकल विजय हजारे ट्रॉफी नॉकआउट मैचों के लिए उपलब्ध हैं। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी है। पर्थ में एकमात्र टेस्ट खेलने वाले देवदत्त का स्कोर 0 और 25 रन रहा, जिसके बाद बाकी चार टेस्ट में उनका चयन नहीं हुआ। उन्होंने दलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में चार प्रथम श्रेणी शतक लगाये थे।