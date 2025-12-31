VIDEO: कपिल देव ने बच्चों संग खेला गली क्रिकेट, वीडियो हुआ वायरल

HighlightsVIDEO: कपिल देव ने बच्चों संग खेला गली क्रिकेट, वीडियो हुआ वायरल
उज्जैन की गलियों में बच्चों संग क्रिकेट खेलते दिखे कपिल देव, सादगी ने जीता दिल
भारत को वर्ष 1983 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव मंगलवार को कुछ समय के लिए उज्जैन पहुंचे। वे यहां अपने एक पुराने मित्र से मिलने आए थे, लेकिन उनका यह छोटा सा दौरा लोगों के लिए यादगार बन गया। बिना किसी सुरक्षा घेरे और औपचारिक प्रोटोकॉल के कपिल देव आम लोगों की तरह शहर में घूमते नजर आए। फ्रीगंज क्षेत्र में जब उन्होंने गली में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा, तो खुद को रोक नहीं पाए। कपिल देव ने बच्चों के साथ मिलकर बल्ला थामा और कुछ देर तक क्रिकेट खेला।
अपने बीच क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी को देखकर बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं आसपास मौजूद लोग और राहगीर भी कपिल देव की सादगी, अपनापन और जमीन से जुड़ा अंदाज देखकर भावुक हो गए। महाकाल की नगरी उज्जैन में कपिल देव का यह अनौपचारिक और सरल रूप सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका यह अंदाज एक बार फिर साबित करता है कि वे सिर्फ मैदान के ही नहीं, दिलों के भी चैंपियन हैं।