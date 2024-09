Kanpur India vs Bangladesh 2024: बांग्लादेश कैंप में खुशी?, रोहित शर्मा और बीसीसीआई ने 3 खिलाड़ी को किया बाहर!

Highlights Kanpur India vs Bangladesh 2024: ईरानी कप के लिए राष्ट्रीय टीम से रिलीज किया जा सकता है। Kanpur India vs Bangladesh 2024: ऋषभ पंत चोटिल होते हैं तो लोकेश राहुल उनकी जगह विकेटकीपर की भूमिका निभा सकते हैं। Kanpur India vs Bangladesh 2024: सरफराज खान को दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में बरकरार रखा गया है।

Kanpur India vs Bangladesh 2024: बांग्लादेश कैंप में खुशी की लहर है। कप्तान रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने सरफराज खान, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और तेज गेंदबाज यश दयाल को रिलीज कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में 27 सितंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की अंतिम एकादश में नहीं चुने जाने पर ईरानी कप के लिए भारतीय टीम से रिलीज किया जाना लगभग तय है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक से पांच अक्टूबर तक लखनऊ में रणजी चैम्पियन मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले ईरानी कप के लिए मंगलवार को रुतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में शेष भारत टीम की घोषणा की। बीसीसीआई से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘ ध्रुव जुरेल और यश दयाल को शेष भारत टीम में चुना गया है लेकिन ईरानी कप में उनकी भागीदारी कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शामिल नहीं होने पर निर्भर है।’’ भारतीय टीम के सूत्रों के मुताबिक इस मैच में अगर ऋषभ पंत चोटिल होते हैं तो लोकेश राहुल उनकी जगह विकेटकीपर की भूमिका निभा सकते हैं।

ऐसे में जुरेल को रिलीज करना जोखिम भरा नहीं होगा। सरफराज को अगर भारतीय एकादश में जगह नहीं मिली तो उन्हें भी ईरानी कप के लिए राष्ट्रीय टीम से रिलीज किया जा सकता है। वह अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली मुंबई टीम का हिस्सा हो सकते हैं। बीसीसीआई ने कहा, ‘‘ सरफराज खान को दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में बरकरार रखा गया है।

वह अगर कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की एकादश का हिस्सा नहीं बनते है तो उन्हें मुंबई टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिलीज कर दिया जाएगा।’’ सर्जरी से उबरने के बाद हरफनमौला शारदुल ठाकुर इस मुकाबले से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी करेंगे।

इस मैच में मुंबई की टीम को श्रेयस अय्यर, मुशीर खान, शम्स मुलानी और तनुश कोटियान समेत सभी शीर्ष खिलाड़ियों की सेवाएं मिलनी लगभग तय है। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे इस मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को बांग्लादेश के लिए छह अक्टूबर से होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए तीन अक्टूबर को गुवाहाटी पहुंचना है।

शेष भारत की टीम: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन (उप-कप्तान), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), मानव सुथार, सारांश जैन, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार, यश दयाल, रिकी भुई, शाश्वत रावत, खलील अहमद, राहुल चाहर।