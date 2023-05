सेरेना विलियम्स और रोजर फेडरर को क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं जो रूट, देखिए 6 छक्के लगाने के सवाल पर क्या कहा

Highlights राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जो रूट ने दिए मजेदार जवाब कहा- मैं चाहूंगा कि युजवेन्द्र चहल मेरे डांस पार्टनर हों कहा- सेरेना विलियम्स और रोजर फेडरर को क्रिकेट खेलते देखना चाहेंगे

नई दिल्ली: इस समय दुनिया भर के खिलाड़ी आईपीएल में व्यस्त हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का तनाव और मुकाबलों का प्रेशर खिलाड़यों पर हमेशा रहता है लेकिन कुछ खिलाडियों को जब भी मौका मिलता है वो मस्ती के लिए समय निकाल ही लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जो रूट का वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रूट कुछ सवालों का मजेदार जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो रूट से पूछा गया कि वह अपने फोन में किस एप का इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह पाएंगे ? जवाब में रूट ने कहा कि वॉट्सअप्प और इंस्टाग्राम के बिना वह नहीं रह सकते। सिक्स पैक एब्स या 6 छक्के लगाने की इच्छा के सवाल पर रूट ने कहा कि मैं सिक्स पैक के बजाय क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाना चाहूंगा। रूट ने कहा कि हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए।

