VIDEO: पहले टेस्ट में 'बौना' विवाद के बीच जसप्रीत बुमराह ने टेम्बा बावुमा के लिए दिखाया बड़ा जेस्चर

IND vs SA, 1st Test: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट मैच के खत्म होने के कुछ ही देर बाद सीधे दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा के पास गए और उनसे थोड़ी बातचीत की। हाल ही में, बुमराह और ऋषभ पंत द्वारा स्टंप माइक पर बावुमा को 'बौना' कहने के बाद काफी विवाद हुआ था, जो उनकी लंबाई पर एक व्यंग्य था।

हालाँकि, भारत पर दक्षिण अफ्रीका की 30 रनों से जीत के बाद, बुमराह बावुमा के पास गए और उनके कंधों पर हाथ रखा। उनके बीच थोड़ी बातचीत हुई और अंत में दोनों ने हाथ मिलाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 159 रनों पर सिमटने के बावजूद, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए रविवार को ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से हरा दिया।

124 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए, दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन भारत को 35 ओवरों में केवल 93 रनों पर ढेर कर दिया। 30 रनों की इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में पहली टेस्ट जीत दर्ज की और अब दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है।

ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि बाकी गेंदबाजों ने मिलकर चुनौतीपूर्ण पिच पर भारत के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया, जहाँ 100 से ऊपर के लक्ष्य का पीछा करना हमेशा मुश्किल होता है।

124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को शुभमन गिल की बहुत कमी खली, जो गर्दन की सर्जरी के कारण बाहर हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कप्तान टेम्बा बावुमा के नाबाद 55 रनों और कॉर्बिन बॉश के साथ उनकी 44 रनों की साझेदारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की बढ़त 123 रनों तक पहुँच गई।

हार्मर की शानदार गेंदबाजी और मार्को जेनसन, एडेन मार्करम और केशव महाराज के महत्वपूर्ण विकेटों की बदौलत प्रोटियाज ने भारत को चौंका दिया और दर्शकों को खामोश कर दिया।