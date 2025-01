Jasprit Bumrah IND vs AUS 5th Test: टीम इंडिया को झटका?, सिडनी के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर बूम-बूम बुमराह, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी 50-50!

Highlights पांच मैचों की इस श्रृंखला में 150 से ज्यादा ओवर फेंके। अधिकांश भाग से आराम दिए जाने की संभावना है। शुरुआत 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ करेगा।

Jasprit Bumrah IND vs AUS 5th Test: पीठ की ऐंठन से जूझ रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर ध्यान रखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू सफेद गेंद की श्रृंखलाओं के अधिकांश भाग से आराम दिए जाने की संभावना है। बुमराह रविवार को खत्म हुई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-3 से करारी हार में 32 विकेट लेकर भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। 30 साल का यह खिलाड़ी पीठ की ऐंठन के कारण ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर सका था। उन्होंने पांच मैचों की इस श्रृंखला में 150 से ज्यादा ओवर फेंके।

